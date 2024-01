Guanajuato necesita un nuevo rumbo en seguridad: Libia Dennise

IRAPUATO, Gto. (OEM).- La precandidata del Partido Acción Nacional (PAN) a la gubernatura de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, aseguró que el estado necesita tomar un nuevo rumbo en materia de seguridad, con una nueva estrategia, pues señaló que en su recorrido que realizó por prácticamente todo el estado para reunirse con la militancia y simpatizantes de este partido, este tema se convirtió en la principal demanda de las y los guanajuatenses.

En entrevista con Organización Editorial Mexicana, Libia Dennise García Muñoz Ledo dijo que no es una improvisada en temas de seguridad, pues en su momento le tocó encabezar la Secretaría de Gobierno, dependencia encargada de coordinar el eje en este rubro, en donde pudo conocer a detalle la estrategia estatal, de la cual señaló que puede mejorarse y para ello en su momento presentará la propuesta que tiene al respecto para afrontar este reto.

“Tuve la gran fortuna de encabezar la Secretaría que coordina el eje de seguridad y conocer a detalle que se tiene hoy en día, cuál es la visión, cuáles son las áreas de oportunidad y eso me permite hoy construir un proyecto que está apegado a la realidad de Guanajuato, que atiende la necesidad de Guanajuato, de sus municipios y de las diferentes regiones.

La precandidata del PAN dijo que está lista para la contienda.

“Lo que puedo decir por ahora es que estamos reuniéndonos con gente experta tanto nacional como internacional para ir construyendo una propuesta que sea viable para Guanajuato, que incluya sí desde el origen, la prevención, el trabajo con los jóvenes, la cultura, el deporte, pero también el fortalecimiento de nuestras policías estatal y municipales, el tema de la procuración de justicia e incluso la impartición de justicia en un modelo integral de seguridad, con un modelo distinto, con un cambio de estrategia, con un cambio de rumbo y yo creo que cuando en su momento presentemos las propuestas ya concretas, le van a hacer mucho sentido a la gente, porque sí son propuestas que vienen a incidir realmente en el tema que hoy más nos preocupa”, comentó la precandidata panista.

Además, Libia Dennise García Muñoz Ledo advirtió que para llevar a cabo esta nueva estrategia de seguridad se tiene que echar mano de los mejores perfiles para atender el tema, con lo cual dejó en claro que si es necesario también realizar cambios de personas en las áreas de seguridad estatal, los habrá de hacer.

“No tengo ningún compromiso con nadie, estaremos evaluando en su momento los perfiles y cuando estoy ofreciendo un nuevo comienzo es porque viene una nueva etapa en esta materia”, sostuvo.

Dispuesta a firmar pacto de civilidad

Libia Dennise García Muñoz Ledo hizo un recuento de lo que ha sido su precampaña, en donde señaló que su apuesta ha sido a promover el diálogo y alejarse de los ataques sin fundamento, de los cuales, dijo, ella ha sido objetivo.

Por ello, dijo que en lo que a ella le corresponde, ahora que inicien las campañas, en marzo próximo, se centrará en hacer propuestas y las descalificaciones no serán parte del proyecto, pues no es algo que las y los guanajuatenses están esperando de quienes serán las candiatas.

“Yo siempre he dicho que es una contienda histórica, porque por primera vez en la historia, quienes encabezamos las candidaturas somos mujeres, yo esperaría una campaña de altura, una campaña de propuesta, de ideas, sí de contraste, pero que nos centremos en dar respuesta a los guanajuatenses.

“Yo lo que he hecho en esta precampaña, y lo voy a hacer en la campaña, es trabajar, es visitar a la gente, escucharlas, yo no estoy distraída en otra cosa, sino concentrada en construir un proyecto que resuelva los retos de Guanajuato y yo esperaría lo mismo de quienes van a contender”.

La precandidata del PAN refirió que durante las precampañas se han dado descalificaciones sin sustento, pero no ha hecho caso de éstas, pues dijo que no es momento para distracciones, sino para seguir en contacto con la militancia de su partido.

Su campaña será de propuestas y no de descalificaciones.

“Lamentablemente sí hemos visto en esta precampaña cómo muchos eligen la descalificación, el señalamiento sin sustento, sin argumento y se entiende, porque cuando se ven que van muy abajo en las encuestas, buscan de manera desesperada poder estar ahí y lograr la atención; sin embargo, lo que nosotros hemos hecho es consolidar un proyecto en el que la gente cree, en el que la gente confía y es algo que vamos a seguir haciendo en la campaña”.

Por ello, manifestó que está dispuesta a firmar un pacto de civilidad, para que las campañas se lleven en armonía y donde lo que prevalezca sea la propuesta.

Estuvo de visita en las instalaciones de El Sol de Irapuato.

“Yo creo que es un compromiso que tenemos que asumir todas, firmar es únicamente materializar ese compromiso, pero desde ahora, incluso sin firmar algún convenio de civilidad, yo lo que he hecho es reconocer la participación de las mujeres, pero no soy ingenua, sé que habrá contraste, que habrá señalamientos, pero estamos listos para dar respuesta, pero lo que creo es que no debemos caer en descalificaciones, sobre todo cuando no hay un sustento”.

Lista para cerrar la precampaña

Libia Dennise García Muñoz Ledo aseguró que está lista para cerrar su precampaña, la cual inició desde finales de noviembre pasado, en donde pudo recorrer todo el estado.

Explicó que durante estos recorridos pudo escuchar de viva voz todas las inquietudes que le manifestaron, con lo cual le permitirá construir un proyecto fuerte, el cual habrá de comenzar a dar a conocer a partir del dos de marzo, cuando inicie la temporada de las campañas rumbo a la gubernatura.

“Creo que Guanajuato es un estado que va por buen camino, que va por buen rumbo, lo que yo siempre he dicho es que lo que se ha hecho bien, hay que hacerlo mejor todavía, siempre hay áreas de oportunidad y aquello que todavía tenemos pendiente, hay que ir encontrando el camino que nos permita ir avanzando”.

Seguridad, disponibilidad del agua, campo, más apoyo a las mujeres, impulso para lograr desarrollo integral de la niñez y la juventud, así como fortalecer la economía estatal y disminuir las brechas de desigualdad fueron algunos de las inquietudes que recogió en su recorrido por el estado y que habrá de traducirlos en propuestas para su campaña, adelantó.

“Yo estoy ofreciendo a Guanajuato un nuevo comienzo (…) algo he descubierto a lo largo de estos años en mi paso por Guanajuato es que no hay un solo Guanajuato, cada región tiene sus problemáticas, sus realidades, sus retos y es justamente, atendiendo a la realidad de cada municipio, como vamos a poder ser más eficaces para marcar ese nuevo rumbo y ese nuevo comienzo que queremos para Guanajuato”.