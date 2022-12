Guanajuatenses asaltados en Zacatecas aun no reciben la ayuda prometida por el municipio de Silao

Los guanajuatenses que fueron asaltados en la carretera de Zacatecas mientras se dirigían a visitar a sus familiares en nuestra entidad, aún no han visto los apoyos que el municipio de Silao ofreció a los afectados.

El alcalde de Silao, Carlos García Villaseñor anunció en días pasados luego de reunirse con cinco víctimas del asalto, que les brindaría apoyos para regresar a principio de año a sus hogares en Estados Unidos.

“Yo no he visto ese apoyo, sí nos dijeron que nos iban a apoyar con el costo del vuelo porque nos quedamos sin nada, hasta ahorita no se ha dicho nada, se iban a ir de vacaciones los del municipio al día siguiente que hablaron con nosotros, también hay que ver que nos piden para salir, porque todos los documentos se fueron en los vehículos que nos robaron”, mencionó una de las afectadas que decidió omitir su nombre por cuestiones de seguridad de su familia.

Aunque en un principio, sin mayores detalles de lo hablado en la reunión, se aseguró que el municipio de Silao ofreció apoyo económico a las víctimas del robo, pero ya pasaron diez días y no han visto esos apoyos, sin embargo están a la espera de que se resuelva en estos días, pues los paisanos tienen que reportar el 2 de enero a sus empleos en los estados de California y Arizona.

“Yo creo que no hemos visto el apoyo que nos ofrecieron porque se atravesaron las fechas de vacaciones para los trabajadores del municipio, pero ya lo que queremos es regresar, porque lo que vivimos es una experiencia que no se lo deseo a nadie, si nos advirtieron que viajáramos con precaución, pero aun así sucedió, ahorita ya queremos regresar a nuestra casa en Estados Unidos”, agregó.

Otro de los guanajuatenses que vivió el robo, platicó que fueron momentos de angustia, sin embargo agradeció que solo quedó en pérdidas materiales y confía en que las autoridades ayuden en los vuelos de regreso, ya que estos aumentarán su demanda para el 02 de enero y no pueden esperar más días en México debido a que deben regresar en los primeros días del año.