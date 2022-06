Gobierno de coalición en 2024: De la Madrid y Romero Hicks

León, Gto. (Informex-OEM). Los precandidatos a la presidencia de la República por el PRI, Enrique de la Madrid Cordero, y por el PAN, Juan Carlos Romero Hicks, coincidieron en señalar que hay que ver hacia 2024, estimular la participación ciudadana, generar esperanza y trabajar para proponer a los electores un gobierno de coalición con propuestas y respuestas concretas.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

En el 2o Foro de Canaco León realizado en el Poliforum de esta ciudad, en un debate moderado por Carlos Alazraki, Enrique De la Madrid afirmó que la polarización no "nos sirve a los mexicanos" ante una situación en la que "existen 8 millones más de pobres y 121 mil homicidios".

Sin embargo, afirmó, es necesario tener respuestas y anunciar alianzas para que sea posible ganar más elecciones y recordar que la mayoría de la gente eligió a este gobierno federal "harta de la corrupción, la desigualdad y la inseguridad".

Foto: Francisco Carmona | El Sol de León

El ambiente de desconfianza y un ambiente de tensión provoca una falta de crecimiento en México, añadió De la Madrid.

"Nos toca no atorarnos en el presente sino tener una visión de futuro que está a la vuelta, a dos años" y afirmó que el conflicto entre China y Estados Unidos supone oportunidades para México con el desarrollo de energías renovables, "abundantes en nuestro país", señaló el priísta.

El exsecretario de Turismo invitó a prepararse para generar un mejor México de lo que era y "aprovechar la crisis y el momento para generar un mejor país".

Por su parte, Juan Carlos Romero Hicks aseveró que no podemos permitir que el odio prevalezca. Tenemos un Presidente "enfermo", señaló. Añadió que escenario no es alentador pues "El presidente es popular pero sin resultados. Él ya tiene un lugar en la historia. Agrede y polariza. Lo que necesitamos es la ciudadanía. No los gobiernos, pues es el actor de la democracia."

Foto: Francisco Carmona | El Sol de León

El exgobernador de Guanajuato afirmó que el populismo es una pandemia y que la pérdida de valores, la inseguridad y la corrupción son los peores cánceres de México. Destacó que es necesario generar una propuesta alternativa de gobierno y hacer alianzas con la ciudadanía insatisfecha.

El panista afirmó que "no hay que combatir la inseguridad sino construir la seguridad" y asumirla en una mejor coordinación entre municipios, estados y federación ante un entorno en el que delitos federales de narcotráfico, delincuencia organizada, robo a combustible, portación y arma y robo de autotransporte son los que más golpea a las comunidades.





El exdirector general de Conacyt recordó que la receta que a Guanajuato le ha servido ha sido: Estado de derecho, educación, salud, ciencia y tecnología, innovación, infraestructura, acciones que favorezcan el medio ambiente y finanzas públicas sanas.