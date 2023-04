Gloria Trevi en León: esto costarán los boletos

León, Gto. (OEM, INFORMEX).- Una gran noticia para todos los seguidores guanajuatenses de Gloria Trevi, la cantante, anunció que volverá a reencontrarse con su público el 30 de junio en la Velaria de la Feria, como parte de su tour 2023 “La Isla Divina”.

La Trevi sigue posicionada como una de las artistas más queridas por su público y para prueba de ello, sus 10 exitosas presentaciones en el Auditorio Nacional.

Durante su show no podrán faltar sus temas más icónicos como “Con los ojos cerrados” y “Todos me miran”, hará un recuento de sus exitosos temas como “Zapatos viejos”, “Pelo suelto”, “Dr. Psiquiatra”, ”El recuento de los daños”, “Con los ojos cerrados”, “Todos me miran” y más y como es costumbre contará con una escenografía inolvidable con bailarines, cambios de vestuario y pantallas.

León será una de las últimas plazas que visite en el país, para después hacer sus maletas y viajar a España a una mini gira por ciudades como Barcelona, Fuengirola, Festival de Madrid y Córdoba.

¿Cuándo estarán a la venta las entradas?

Las entradas estarán a la venta a través de la web de Teleticket a partir del 28 de abril a las 10:00 a.m. con los siguientes costos con cargo:

Trevi: 3,630.00

Diamante: 3,080.00

Oro: 1,980.00

Plata: 1,210.00

Plata de Pie: 770.00

General A y B: 605.00

SU ÚLTIMA VEZ EN LA VELARIA

La última vez que se presentó Gloria en la Velaria de la Feria, fue el 15 de junio de 2019 donde logró reunir a más de 8 mil personas.

Presentó su show “La Diosa de la Noche”, la cantante abrió la noche con un atuendo totalmente dorado arriba de una superficie de más de 20 metros de alto de donde colgaba también un vestido de dimensiones parecidas.

Sin dejar de mencionar que La Trevi, es una de las consentidas de La Feria de León, su presentación en el palenque es una de las noches más esperadas de la variedad, en una noche de música, diversidad y color.