Gana pases para entrar al FIG 2023 y hasta un vuelo en globo

El Sol de León y Noticias Vespertinas te invitan a participar y ganar cortesías para asistir al Festival Internacional del Globo 2023, para que puedas ganar los Day pass, o bien un viaje en globo más dos Day Pass debes seguir los siguientes pasos:

1.- Para ganar cualquier premio debes seguirnos en nuestras redes sociales.

•Facebook del Sol de León

•X (Twitter) del Sol de León

•Instagram del Sol de León

•Facebook de Noticias Vespertinas

•X (Twitter) de Noticias Vespertinas

2.- Para ganar dos Day Pass con los que puedes entrar y salir del Parque las veces que quieras por un día (con valor de $1, 160.00 pesos), te invitamos a contratar una suscripción digital semestral, que tiene un costo de $650.00 pesos. Las primeras 10 personas que se presenten en nuestras oficinas ubicadas en Francisco I. Madero #312 Col. Centro y haga su pago serán las ganadoras.

3.- Si quieres ganar un vuelo en globo y dos Day Pass (con valor de $9, 160.00 pesos), debes contratar una suscripción digital anual, que tiene un costo de $1,200.00 pesos. Además de haber adquirido los cuatro ejemplares con sticker en los puntos que diremos día a día en nuestras redes sociales.

4.- La primera persona que presente los cuatro periódicos (martes, miércoles, jueves y viernes) con sticker en nuestras oficinas ubicadas en Francisco I. Madero #312 Col. Centro y haga el pago de la inscripción anual será el ganador.

5.- Organización Editorial Mexicana, El Sol de León y Noticias Vespertinas se reservan el derecho a entregar el premio si se observa que un periódico con sticker fue manipulado.

6.- Cuando se presenten en las oficinas se revisará que realmente siga nuestras redes sociales.

7.- Los premios no son canjeables, el día y hora de los Day Pass y vuelo no pueden cambiarse a otra fecha, en caso de que no lo use, se perderán los beneficios de las pulseras y boleto para abordar.

8.- Organización Editorial Mexicana, El Sol de León y Noticias Vespertinas no cubrirá los costos de traslado al Parque Metropolitano, tampoco los viáticos que deriven de las actividades realizadas, tales como transporte del área de aterrizaje al Parque, etcétera.

9.- Organización Editorial Mexicana, El Sol de León y Noticias Vespertinas se deslinda de cualquier accidente, falla o muerte que pueda derivarse de las actividades realizadas derivadas del premio, es responsabilidad del ganador o ganadores cualquier gasto en este sentido.

10.- Al participar, acepta las bases que se mencionan con anterioridad.