Feria de León: así se vivió el primer día

León, Gto.- (OEM-Informex).- No importó que aún no llegara la quincena, mucho menos que fuera viernes 13, una fecha que la superstición dice es de mala suerte, la cual no aplicó para la Feria Estatal de León, pues comenzó con el pie derecho su primer día.

Por la mañana, autoridades estatales de Guanajuato y Michoacán (estado invitado de la gran fiesta de la ciudad), así como autoridades municipales y religiosas se dieron cita en la puerta principal del gran recinto ferial, para bendecir sus puertas y abrirlas bajo el lema “Un mundo por descubrir”.

Desde la hora de comida se apreciaban, familias, parejas y grupos de amigos que quisieron ser parte de este primer día, como es el caso de Karla Ramírez, quien acudió con su mamá para comer las ya tradicionales gorditas tarascas.

“Es lo que más espero de la feria, la verdad me gustan mucho y si no comes gorditas tarascas es como si no hubieras venido”.

En el Poliforum León, los puestos de comerciantes tuvieron afluencia de gente, y aunque no realizaron muchas compras, si recorrieron los pasillos para en próximas visitas comprar algunas cosas.

“Ahorita solo venimos a ver, todavía no llega la quincena, pero faltan muchos días y ya después nos daremos un gustito”, dijo Pedro Sosa, vecino de la colonia San Pedro de los Hernández.

La zona gastronómica ofertó desde temprano los antojitos imperdibles de cada edición, pues además de las gorditas tarascas, las tortas alemanas, los huaraches, banderillas, camarones “embarazados”, tortas argentinas, fresas con crema, algodones de azúcar, el pan de soya o el tradicional pan de feria, estuvieron listos para consentir el paladar de los visitantes.

En la caseta de información, las dudas más recurrentes fueron los horarios de espectáculos de Disney Myst en el Domo de la Feria, Ilusion On Ice en el Poliforum León; y el Circo Roberts que ya durante varios años se había ubicado en el Parque Explora y en esta ocasión casi a un costado del Palenque, donde anteriormente se ubicaba la Expo Ganadera.

También desde temprano comenzaron a solicitar los boletos gratuitos al Teatro del Pueblo para poder ser parte del primer concierto a cargo de Los Recoditos.

“Me emociona mucho la Feria y cada año vengo el primer día como una tradición, así que pues vamos a disfrutar”, dijo mientras le entregan sus accesos.

Esta última cambió también su ubicación a las instalaciones de Explora, donde también se encuentran el Lienzo Charro y la Granjita Interactiva.

Ya llegada la noche, el Palenque se iluminó para recibir al público que junto al cantante Napoleón ya esperaban abrir la primera Noche de Feria.