Moles Poblanos Don Pepe: 50 años de tradición en la Feria de León

León, Gto.- (OEM-Informex).- Desde hace 50 años, Virginia Alvarado ha estado presente en la Feria Estatal de León con sus moles caseros poblanos y aunque la tradicional receta de su abuela no falla, ha innovado con nuevos sabores que cada año sorprenden el paladar de sus visitantes.

Doña Vicky, propietaria de este negocio familiar, contó para Organización Editorial Mexicana (OEM) que ya son 50 años de trabajo en la feria de esta ciudad, y ya son dos generaciones las que han preservado la tradicional receta de su abuela Gabina Castañeda, que aprendió desde que era pequeña.

Ofrece una probadita del tradicional mole poblano que le enseñó su abuelita.

“Cuando éramos niños mi abuela empezó a hacer mole desde cero y aprendimos a limpiar el chile, a dorar la tortilla, jugábamos con el ajonjolí cuando saltaba y de alguna manera aprendimos esas receta; y heme aquí todavía, pero ahora con nuevos producto”, destacó.

INICIA EL NEGOCIO

La heredera de esta deliciosa tradición recordó que la idea de hacer un negocio surgió de la familia con la finalidad de compartir la receta de su abuela, que es la base de los demás moles que ha integrado con el paso de los años.

Mole negro oaxacaqueño.

Destacó que lo que distingue la variedad que oferta es que son moles que se realizan con caldo de pollo y que no sueltan grasa, por lo que son más ricos para el paladar y no tan pesados para el estómago.

“Nos enamoramos mucho de esta tradición de mi abuela teníamos que poner un nombre, yo me llamo Virginia, pero se nos hacía un nombre muy largo, mi esposo se llama José y entonces le pusimos Moles Poblanos don Pepe para que nos identifique la gente”.

Mole mancha mantel.

También señaló que no son una marca porque no es un mole comercial, pues así como salió del molino se lo trajeron a León y lo empezaron a vender desde el pasado 13 de enero, pues ya tanto leoneses como sus visitantes de oros municipios o estados, los ubican por su peculiar sabor.

“Estos moles no están bautizados como diría mi abuela, un mole bautizado en el que ves en la charola un riego de aceite, eso quiere decir que ese mole ya es comercial y además provoca agruras, mucha gente no come mole por eso y me da mucho orgullo que el de nosotros es rico y no genera esa molestia cuando lo comen y mucha gente de León y de otros lugares viene cada año aquí a la Feria a buscarnos”, externó.

50 AÑOS EN LA FERIA DE LEÓN

Vicky no recuerda la fecha exacta de su primera participación en la Feria Estatal de León, pero asegura que son alrededor de 50 años.

“Yo empecé cuando en la entrada principal había un salón, ahí nos ubicábamos; luego nos cambiaron a otro que estaba frente al Palenque, cuando todavía no lo remodelaban; y de ahí nos movieron aquí en Poliforum. Yo tengo 40 años de casada, así que yo creo que sí son 50 años los que ya tengo viniendo a la Feria”, recordó.

Cada año tiene novedades en los sabores que ofrece.

INNOVACIÓN EN EL SABOR

Con la finalidad de cumplir con las necesidades de sabor de sus clientes, doña Vicky ha dado rienda suelta a su imaginación para incluir ingredientes como el piñón o los pétalos de rosa.

“La misma gente me los va pidiendo, me va dando ideas y cuando vengo a León, siempre estoy pensando en traer algo diferente”.

Este año, ofrece tres novedades, las cuales consisten en el mole con arándanos que trae el arándano entero; otro que tiene chocolate blanco, que tiene un sabor más dulce; y otro con nuez de castilla, para el que se le ocurrió picar este ingrediente, almendra y piñón y revolverlos en el mole.

“Tengo desde los que no pican, los que más o menos pican o muy picosos porque la gente así me lo pide, por lo que hemos conservado diferentes sabores como el encacahuatado para que hagas un pollo, un lomo o una lengua. Yo te doy la receta y te vendo el producto”.

Mole de cacahuate y amaranto.

LOS MÁS PEDIDOS

Aunque su carta de presentación es el mole de la receta de la abuela, que es el que ofrece en las degustaciones, de los más gustados por sus clientes es el piñón, el de pétalos de rosa, de frutas y chocolate blanco.

Mole amarillito.

EL INGREDIENTE SECRETO

Los ojos de Vicky se cristalizan cuando se le pregunta cuál es el ingrediente secreto para lograr cautivar el paladar de sus clientes, pues sin dudar responde que es el amor y las ganas de transmitirlo a través de este platillo mexicano.