Euforia por Barbie en León: buscan los vasos y palomeras coleccionables

Leoneses acudieron a cines solo para comprar los vasos y palomeras coleccionables de Barbie, pero no entraron a ver la película y otras personas como Coco llegaron con ropa, zapatos y maquillaje para disfrutar la película en compañía de su hijo y esposo.

Este jueves se estrenó la película Barbie, una de las películas más esperadas del verano de 2023. La mayoría de las personas acudieron a una plaza ubicada a un costado del Forum Cultural y Estadio León para comprar su combo de Barbie pero fueron muy pocas las que sí entraron a ver la película.

Socorro Muñoz, una mujer de 34 años de edad llegó vestida con un short, playera, chaleco y botas rosas; su maquillaje era en tono rosado shimmer y glitter como el de Barbie, ella disfruta a cada estreno de sus películas favoritas ir ad hoc como sus personajes favoritos.

“Es como volver a la infancia y más porque me gustó la trama porque las niñas de ahora no quieren jugar a las barbies, le están enfocando a la infancia de antes y la de ahora a parte desde niña me gustaban mucho y tenía las barbies coleccionables”, comentó.

“Yo soy mucho de nunca hay que perder la niña interior y por eso me vestí así, por ejemplo, cuando fue el estreno de la Mujer Maravilla, me vestí como el personaje o cuando hay anime, a mí hijo le encanta que cuando vayamos al cine vestir como los personajes que vamos a ver”, añadió.

Dejan sus trabajos comprar por vasos y palomeras

En el cine, también se pudo observar a mujeres que faltaron al trabajo para alcanzar a comprar su vaso y palomera.

En el caso de los vasos eran diversos modelos pero se terminó el de tonalidad rosa de acrilico y popote en tono blanco y solo quedaban unos modelos más sencillos con la imagen de Barbie, su precio es de 220 pesos mientras que la palomera es de 339 pesos y contenía palomitas en color rosa, la presentación es una caja cuadrada tal cual venden a la muñeca.

Las personas que acudieron al cine comentaron que ha habido revendedores por lo que piden que se venda máximo dos productos por personas debido a que hacen mal uso de los productos.

Cabe señalar que en el estreno hubo mucha gente en el cine antes mencionado pero se espera que el fin de semana las salas estén llenas.