Estaré en la boleta electoral de 2024: Irma Leticia

Irma Leticia González Sánchez, diputada local por Morena, aseguró que su nombre estará en las boletas del proceso electoral de 2024 y que será la propia ciudadanía la que determine por cuál cargo quiere que contienda, por lo que dijo que está dispuesta y lista para participar.

En rueda de prensa, Irma Leticia González Sánchez comentó que el haber participado activamente para que Claudia Sheinbaum fuera la coordinadora de los Comités de la Cuarta Transformación no le garantiza ninguna candidatura, sino que será la propia ciudadanía la que le marque el rumbo de hacia dónde tiene que dirigirse, pero reiteró que su nombre sí estará en las boletas de 2024.

“Veo que las posibilidades serán de acuerdo a las encuestas, en donde las y los ciudadanos podrán decidir en qué cargo quedaré, mientras tanto yo seguiré trabajando, pero voy derecho y no me quito y seguramente vamos a aparecer en las boletas, aunque todavía no sabemos para qué puesto”, dijo la legisladora loca morenista.

Irma Leticia González señaló que su trabajo como legisladora le ha permitido conocer desde otra trinchera que hay muchas carencias en el estado, particularmente en el tema de seguridad, pero también en el tema del rezago social, por lo que está lista para aportar desde donde la ciudadanía le pida que esté, para abatir esas carencias.

Por ello, dijo que aunque ella simpatizó en el proceso interno con el proyecto de Claudia Sheinbaum, eso no le da en automático ninguna candidatura, por lo cual trabajará para seguir dando resultados y que sea la ciudadanía la que determine a qué puesto deberá aspirar.

“Yo soy institucional, pero me considero parte de su equipo (de Claudia Sheinbaum) y las posibilidades que tengo para conseguir un puesto político siguen siendo las mismas, pero el trabajo es el que habla por sí solo”.