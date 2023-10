Espera vallense acceder a “Puente Aéreo” para salir de Jerusalén

Salamanca, Gto.- Adán Albarrán originario de Valle de Santiago, es uno de los 764 mexicanos y mexicanas que aún esperan ser rescatados, tras quedar atrapados en medio del conflicto armado de Israel y el grupo terrorista Hamas, en este sentido el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que este viernes 13 de octubre saldrán los dos aviones de la Fuerza Aérea Mexicana para traer al resto de connacionales.

Durante la mañanera, López Obrador dijo que ante esta situación el Gobierno Federal tomó la decisión de realizar un “Puente Aéreo”, por lo que el método el que se rescatarán a las y los mexicanos cambiará, en una primera fase se sacará a los connacionales de Israel y serán trasladados a uno o dos países de Europa, mismos que hasta el momento se desconoce cuáles serán; sin embargo, cuando se encuentren todos se Unidos se realizará su repatriación.

“Se van a quedar los aviones allá en Europa, van a estar sacando a un país cercano y seguro, y ya que los tengamos a todos en uno o dos países, los vamos a traer para acá no podemos tardar tanto”, afirmó López Obrador.

Solicita vallense ser repatriado

A través de un video, Adán Albarrán pidió a la diputada Itzel Balderas interceder, ante la anulación de vuelos, por lo que no ha podido salir de Israel, desde el pasado lunes que planeaba dejar aquel país.

”Mire diputada Itzel, soy Adán, estoy en Jerusalén, esta es una vista desde un mirador cerca de un hostal en donde me estoy hospedando, decidimos salir, porque el día de hoy ha estado súper tranquilo, afortunadamente, porque en días anteriores hubo algunos bombardeos y bueno estuvieron sonando las alarmas de emergencia, nos tuvimos que meter al refugio, al bunker, hoy ha estado tranquilo, aprovechamos para salir un rato, le resuelvo que se puede hacer, porque los vuelos han sido anulados, entonces no he podido salir de Israel y bueno mi plan era regresarme hace casi a principios de esta semana, el lunes, no he podido moverme desde entonces, así que ahora el plan es como, bueno no planeaba obviamente extenderme una semana extra, pero así”, expresó el connacional en su video.

