Espera Aldo Márquez definición de género para postularse a la alcaldía de León

León, Gto.- El subsecretario de Desarrollo Social y Humano (Sedeshu), Aldo Iván Márquez Becerra, informó que esperando la definición de género para postularse como candidato a la alcaldía de León, en el proceso electoral 2024, sin necesidad de realizar mesas políticas.

“En los procesos internos que marca el partido se les pregunta a cada uno de los quienes fueron electos de tanto diputados locales, diputados federales si tienen alguna intención de relación, si lo marca así el proceso se debe manifestar y después vendrá la parte de la definición de género en cada uno de los municipios, de los distritos y posiciones que están participando, diputaciones locales, diputaciones federales, senadurías, las propias gubernaturas, no porque alguien quiera ir a la elección consecutiva no quiere decir que alguien más no pueda participar”, indicó.

“Aquí hay que sí dejar claro es la parte de género, si se cierra a un género el otro género no puede participar y ahí no habría nada que hacer, por eso yo siempre he sido muy claro en ese sentido que si dan las condiciones y se me permite participar en el partido, yo estaré levantando la mano, puesto y dispuesto a platicar primero en este proceso interno con la militancia de Acción Nacional”, añadió.

Informó que el representar a la ciudad de León como alcalde, es un tema que ha platicado tanto con Pilar Ortega quien es la diligente municipal así como el presidente Eduardo López Mares, presidente estatal y el presidente Marko Cortés del PAN.

“Sería un gran honor poder servir a mi ciudad en la que crecí, donde nací , donde me crie y que amo profundamente”, declaró.

Márquez Becerra a lo contrario de la alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos, dijo que no solicitará mesa política para definir el proceso de elección pues confía en los tiempos y formas que marca el partido y respetando parte de la militancia.

“No es necesario -mesa política- hay que esperar cómo se va desarrollando las cosas, lo que hoy sí quiero manifestar es esa intención y ese interés y repito, soy una persona institucional, sabré seguir los tiempos y las formas que marca el partido siempre respetando y apoyando parte de la militancia, yo milito en acción nacional, he participado en varios procesos, soy un hombre de principios”, indicó.

Pero concluyó diciendo que está a favor de un proceso interno en el que se le consulte a la militancia y sean ellos los que decidan los procesos democráticos.