Es crítica la situación del campo por falta de agua: Robles Montenegro

El presidente del Distrito de Riego 011, Agustín Robles Montenegro, reconoció que en Guanajuato se vive una situación crítica con el agua, pues ésta ha quedado escasa para el sector agrícola, por lo que urge que ya se concrete el convenio “Agua Sí para Guanajuato”.

En entrevista, el presidente del Distrito de Riego 011 reconoció que Guanajuato ha sido pujante para la firma de este plan hídrico, el cual no se ha podido concretar por falta de apoyo del gobierno federal, quienes no se han visto muy interesados en darle “luz verde” a este proyecto.

Cabe destacar que fue el pasado 24 de enero, tras la visita a Guanajuato del titular de la Comisión Nacional del Agua, Germán Martínez Santoyo, se acordó trabajar en la definición de instrumentos jurídicos para un convenio de colaboración entre las autoridades federales y estatales, con el objetivo de dar certidumbre a los trabajos que permitan establecer las bases para evaluar diferentes proyectos a desarrollar en el mediano y largo plazo, para respaldar a la población de Guanajuato; sin embargo, a más de seis meses no se ha logrado completar.





Es urgente que se concrete la firma del convenio para el proyecto “Agua Sí para Guanajuato”.





Agustín Robles Montenegro explicó que el proyecto de “Agua Sí para Guanajuato” consiste en un plan transversal que, entre sus puntos, propone optimizar el uso de agua en el sector agrícola, de tal manera que el Distrito de Riego 011, a través de sus 12 módulos, ceda el derecho de uso de agua al estado y que pueda ser utilizada en consumo humano; adicionalmente, se buscaría aprovechar el agua superficial de la presa Solís, en Acámbaro, y el tratamiento de las aguas residuales para poder darles más de un uso.

“El principal interesado es el gobernador (Diego Sinhué Rodríguez Vallejo), él se ha mostrado interesado e incluso el gobierno federal se había mostrado muy interesado en aportar económicamente recurso para que se tecnificará el campo, principalmente en el Distrito de Riego, pero nada ha pasado ya”, detalló.









Al ser cuestionado sobre si el tema político de cara al proceso electoral 2024 podría retrasar este proyecto, el presidente del Distrito de Riego 011 fue tajante y aseguró que es muy posible que este proyecto, de no concretarse ya, éste se vería trabado, por lo que de no lograrse este convenio, podría causar problemas graves no sólo campo mexicano, sino problemas irremediables para el agua del estado.

“Claro que sí afectará, la cuestión política parará un poco este proyecto”.