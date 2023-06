Ernesto Prieto Ortega promete a jóvenes impulsar la revocación de mandato en Guanajuato

León, Gto., (OEM-Informex).- Ante unos 500 jóvenes de varios municipios del estado, Ernesto Prieto Ortega declaró que el modelo de administración de Guanajuato se encuentra agotado y prometió que impulsará la revocación de mandato en todo Guanajuato.

El director del Instituto Para Devolver al Pueblo lo Robado, Indep, declaró a los jóvenes de los Comités Ciudadanos que trabajan por el proyecto de Adán Augusto López Hernández rumbo a la presidencia de la república en el 2024, que Guanajuato requiere de un cambio en la toma de decisiones.

“Hay quienes se sienten dueños de Guanajuato, tenemos casi 32 años de ser gobernados por los mismos, queremos que venga la Cuarta Transformación a Guanajuato, está agotado el modelo actualmente en el estado, el agua cuando no corre se echa a perder, queremos que haya libertad, equidad, igualdad y los jóvenes son el presente que nos van a acompañar para cambiar por la vía de la paz al cambio”, dijo el político de Salamanca.

Prieto Ortega estuvo acompañado por jóvenes seguidores de los Comités Ciudadanos de ciudades como León, Guanajuato, Pénjamo, Salamanca e Irapuato.

Enfatizó que una de sus propuestas para el cambio en Guanajuato es que haya la revocación de mandato en la entidad, en donde todos los alcaldes y el mismo gobernador en caso de no dar los resultados esperados, puedan ser dados de baja del cargo.

“Conocemos el estado, aspiramos a que la Cuarta Transformación llegue al estado, a los jóvenes los necesitamos para que sean parte de este relevo generacional, el próximo año en el 2024, también queremos que haya revocación de mandato para los compañeros de Morena y de todos los partidos que lleguen a gobernar, si no dan resultados, si no cumplen que se vayan, que no sean una carga pesada para el pueblo”.

Los jóvenes señalaron que la seguridad es la principal prioridad, y Ernesto Ortega les reiteró que se tiene que mejorar las estadísticas que señalan que más del 70% se sienten inseguros en las calles.

“Se tiene que tratar los orígenes de la inseguridad, existe el abandono de los neoliberales hacia los jóvenes desde hace más de 30 años, se tiene que construir desde abajo”, concluyó.