Eres adulto mayor pensionado, este miércoles último día para reponer tu tarjeta del Bienestar

León, Gto., .- Este miércoles 31 de mayo concluye el tiempo para recoger la tarjeta del Banco del Bienestar con la cual se cobrará la pensión del bienestar.

Así lo informó el delegado de los programas del Bienestar en Guanajuato, Mauricio Hernández Núñez, quien agregó que la reposición de la tarjeta es únicamente para un sector de pensionados que estuvieron registrados desde el principio con las tarjetas de BBVA Bancomer y Banamex.

“Se termina el plazo para recoger tu tarjeta de Bienestar. Eres adulto mayor pensionado y no has ido por ella, tienes como límite hasta este miércoles 31 de mayo, solo faltan 3 días para que hagas el trámite, de lo contrario no podrás cobrar tu pensión que otorga Gobierno de México”, señaló el delegado estatal.

Aclaró que falta un porcentaje menor de pensionados, sin embargo, el compromiso es que no se quede ni un solo beneficiario sin su pensión y aseguró que su dinero estará siempre resguardado por el gobierno federal hasta que recojan la nueva tarjeta del Banco del Bienestar.

“Es muy importante el llamado dado que una de cada 10 familias recibe apoyo directo, por eso nos interesa mucho que estamos en tres operativos, rezagados de cobro de Banamex, el de rezagados de BBVA y el operativo ordinario que concluye el 31 de mayo”, manifestó.

El representante del gobierno de México en Guanajuato explicó que ha sido complejo localizar a los adultos mayores pensionados del IMSS o ISSSTE, incluso se ha programado un equipo para ir a los domicilios, aun así, no se ha podido localizar al 100% de esta población.

Reiteró que desde que inició la actual administración del presidente, Andrés Manuel López Obrador, estos pensionados recibían de manera directa su segunda pensión en su misma cuenta bancaria,

Sin embargo, las reglas de operación del programa de la Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores se modificaron y ahora también los pensionados tendrán su tarjeta de Bienestar.

Recordó que los requisitos para solicitar la tarjeta son identificación oficial, CURP, acta de nacimiento, comprobante de domicilio no mayor a tres meses.

Las oficinas del Bienestar en las cuales los pensionados pueden realizar el trámite para la Tarjeta del Bienestar son las 10 sedes habilitadas en 10 regiones que se localizan en la liga gob.mx/bienestar o en las plataformas digitales de facebook.

Las delegaciones del Bienestar se encuentran en los municipios de Guanajuato, León, Irapuato, Salamanca, Celaya, San Francisco del Rincón, Acámbaro, Uriangato, Pénjamo y San Luis de la Paz.

Hernández dijo que en la entidad un total de 621 mil 096 adultos mayores reciben su pensión del Bienestar y a la fecha 568 mil 253 beneficiarios ya tienen su tarjeta de Bienestar, por lo que aún faltan más de 40 mil por contar con su tarjeta del Bienestar.