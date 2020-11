Endurecen medidas antiCovid-19 en León

León, Gto.- Después de las cifras altas por decesos que se han reportado en el municipio de León y el alto número de contagios por Covid-19, las autoridades municipales anunciaron medidas restrictivas para su inmediata aplicación. Fue anunciado que eventos públicos a celebrarse en próximos días como el Madero Fest, se retrasa para el mes de diciembre si las condiciones de contingencia lo permiten.

Las medidas

Destacan entre las acciones que encabeza el gobierno de León, el cierre de todos los establecimientos de esparcimiento y diversión como bares, cantinas, antros, restaurantes, centros de apuesta, centros nocturno y otros en donde se distribuya alcohol a las 23:59 horas, con la advertencia de que serán multados quien no tenga cerrados sus locales a esa hora.

En plazas públicas de la ciudad, las bancas y jardineras nuevamente van a ser encintadas y se colocarán filtros humanos en los accesos a espacios públicos para el esparcimiento y socialización. En tianguis y mercados municipales se controlará el foro de visitantes y se retomarán los filtros de sanidad, el uso de cubrebocas y la sana distancia, surge la advertencia para comerciantes semifijos y ambulantes de toda la ciudad de no respetar los protocolos les será retirado el permiso.

Estas medidas fueron dadas a conocer el martes por la parte del director de Salud Municipal, Dr. Juan Martín Álvarez Esquivel; de Hospitalidad y Turismo, Gloria Magaly Cano de la Fuente; Comercio y Consumo, Raúl Fabricio Ibarra Rocha; Francisco Arenas titular de Fiscalización y Control y de Movilidad Municipal, Luis Enrique Moreno Cortés; luego de ser dado a conocer el deceso de 20 personas más por Covid y 109 contagios en el municipio de León.

Más cerca del color rojo que del amarillo

De acuerdo a lo informado por el Dr. Álvarez Esquivel, debido a la alta tasa de transmisión de contagios que va a la alza en últimas semanas en León permanece a solo 7 puntos de cambiar a semáforo rojo y cada vez estamos más lejos de regresar al color amarillo, pues se registra una tendencia de 42 a 45 contagios por cada 100 mil habitantes, lo que deja en claro “una oleada de contagios”.

Tenemos que trabajar para cuidar la economía de la ciudad, pues se continuar esta tendencia que impactaría en los meses de diciembre y enero contamos con dos semanas para revertir la tendencia. Las áreas de mayor riesgo son el transporte público y espacios públicos en donde reforzar.

El transporte sigue igual

Pese a las acciones anunciadas, no hay ninguna disposición, ni advertencia ya sea para usuarios o concesionarios del transporte público por la alta ocupación con que circulan y la frecuencia con que están operando, al solo darse conocer por Moreno Cortés que se continuará con la operación de arcos sanitizantes y el uso del gel antibacterial.

Aunque en unidades de transporte público pese al cambio a color naranja en el semáforo de actividades, usuarios y transportistas no han mostrado su compromiso para preservar la salud de todos.

Cierran plazas a la convivencia

De acuerdo a lo señalado por Raúl Fabricio Ibarra se redoblarán acciones en espacios abiertos como son las plazas públicas en donde se cierran a la convivencia y esparcimiento, para devolver las cintas amarillas de prohibición a las bancas y a las áreas verdes. En tanto en tianguis y mercados se fortalecen los filtros de seguridad con la toma de temperatura, uso de cubrebocas a visitantes y comerciantes y cierre de algunas áreas.

A partir de las 23:59 horas, cierre

Una de las acciones a destacar es la implementada por la Dirección de Fiscalización y Control, que obliga al cierre de todos los establecimientos en donde se comercializa con bebidas alcohólicas como son: antros, cantinas, bares, restaurantes bar, restaurantes, centros nocturnos, centros de apuestas. La clausura temporal del negocio y la aplicación de una multa monetaria son parte de las sanciones anunciadas.

Se dijo que en fiestas y eventos se vigilará que se cumplan las medidas, aforo y que cuenten con los permisos correspondientes

FIG no incumple protocolos

La directora Gloria Magaly Cano de la Fuente Cano, detalló que el Festival Internacional del Globo tiene controlado y muy cuidados aspectos como el acceso de personas para garantizar que no se presenten contagios. El evento sigue trabajando igual no hay riesgo de no realizarse, se continúa el mismo protocolo

Pero dijo que estas medidas obligan a la dirección de Hospitalidad y Turismo a recorrer eventos como el Madero Fest contemplado para la próxima semana y que se recorrerá en el mes de diciembre de existir las condiciones. Lo mismo con otros más como el programa de música en el Parque Metropolitano en donde se comunicó con los organizadores.

Brilla León en su tercera edición. Se analiza su realización en busca de evitar aglomeraciones de personas se analizan los pros y contra según evolución de semáforo, eventos de diciembre.