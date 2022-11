En tres días van 40 detenidos por violencia en el bajío: Sophía Huett

Cuarenta detenidos, todos relacionados con los hechos violentos que ha registrado el estado en las últimas 72 horas; los presuntos criminales fueron capturados por delitos del Fuero Federal relacionados a la delincuencia organizada, “algunos llevaban mensajes alusivos al crimen organizado”, informó en exclusiva a Organización Editorial Mexicana, la titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Guanajuato, Sophía Huett. También hay un criminal abatido.

La captura de Juan Rodolfo alias el “Rudy”, hermano de José Antonio Yépez Ortiz “El Marro”, podría ser el motivo de acuerdo a la línea del tiempo que informó la maestra Huett.

“Esta información no siempre la vamos a tener en la claridad que queremos, por salvedad de las investigaciones. Lo que sabemos es que se da una detención de un familiar de José Antonio Yépez, específicamente su hermano, en estos días también, se registraron operativos federales en el estado, entendemos que no hubo una detención en particular, pero si objetivos criminales claro. Si bien no podemos hablar de que sea una causa, sí coincide en tiempo. Lo cual nos hace pensar que sí hay una relación directa”, mencionó la licenciada Huett.

Desde la madrugada del miércoles 9 de noviembre inició una ola de hechos criminales que parecen no acabar. De acuerdo con el conteo registrado por Organización Editorial Mexicana, suman 38 puntos los incendiados con la finalidad de bloquear la circulación vial, además, un policía y una civil murieron y un chofer del transporte público resultó herido. Sin dejar de lado la masacre en un bar de Apaseo Alto, ahí, a nueve personas les arrebataron la vida. A la par y gracias al actuar de las fuerzas de seguridad, un criminal fue abatido y 40 más capturados -varios son menores, según informó el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo-.

Para la secretaria, según declara, estos días son de agravio para la sociedad, la perdida de elementos y familiares generan dolor, sin embargo, dijo que el estado de derecho debe permanecer.

“El estado de derecho es lo que tiene que prevalecer y mandar en cualquier territorio. En la revisión completa de que hoy ocurre en Guanajuato, podemos constatar que se trata de hacer valer el estado de derecho. World Justice Project, en el tercer lugar nacional”, enfatizó Huett.

En la madrugada del miércoles 9, delincuentes terroristas incendiaron unos 30 vehículos en Juventino Rosas, Villagrán, Salvatierra, Dolores Hidalgo, San Luis de la Paz y Celaya, en este último hubo también tres ataques a balazos en distintas zonas, sin que hubiera personas lastimadas.

Al anochecer del jueves 10, hombres armados acribillaron a nueve personas al interior de un bar en Apaseo el Grande.

Por la mañana de este viernes 9 puntos registraron bloqueos carreteros en las inmediaciones del municipio de Celaya, a la par, en un enfrentamiento un policía en turno fue asesinado en la comunidad de Rincón de Tamayo, una mujer que viajaba a Chiapas por la carretera federal 45, presuntamente murió víctima de una bala perdida y un chofer del transporte público fue herido por arma de fuego al negarse a entregar su unidad.

Sophia Huett apuntó que los operativos de seguridad continuarán en la zona hasta devolver la calma a la ciudadanía.