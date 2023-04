En tiempo récord, Libia Dennise recorrerá los 46 municipios de estado

IRAPUATO, Gto. (OEM-Informex).- En un tiempo récord, la secretaria de Desarrollo Social y Humano, Libia Dennise García Muñoz Ledo, recorrerá los 46 municipios del estado, con el objetivo de hacer un diagnóstico actualizado sobre las necesidades que hay en cada uno de ellos y así trabajar en proyectos que sean auténticos “tiros de precisión” para reducir el rezago social y la pobreza en la entidad.

Libia Dennise García Muñoz Ledo arrancó en Pénjamo esta gira por los 46 municipios de Guanajuato, en donde dijo que el contacto tanto con las autoridades municipales, pero sobre todo con las personas, permitirá establecer estrategias que se traduzcan en la realización de obras prioritarias, así como acercar todos los apoyos con que el gobierno del estado cuenta.

En Pénjamo se reunión con comerciantes de la región.

“Yo he asumido un compromiso como Secretaria de Desarrollo Social y Humano y es visitar los 46 municipios del estado, visitar sus comunidades, escuchar a su gente, porque de nada sirve tener funcionarios que no escuchan, que no vienen y ven las necesidades que tenemos, lo más importante es escuchar y es trabajar en equipo y que la ciudadanía se sienta respaldada por sus funcionarios, porque estar en el servicio público es un privilegio, porque nos da la posibilidad de venir con ustedes, de trabajar por los ciudadanos y lo que hoy queremos hacer es generar un mejor Guanajuato y eso se logra cuando tenemos mejores familias, mejores personas, mejores comunidades”, dijo la Secretaria de Desarrollo Social y Humano en el arranque de su gira por todo el estado.

Libia Dennise García Muñoz Ledo refirió que a la par también ha iniciado una serie de reuniones con las y los alcaldes del estado, para evaluar lo que ya se tiene en cuanto a acciones que impulsen el desarrollo de las colonias y comunidades, para después proponer nuevos proyectos y estrategias que permitan reducir el rezago social de la entidad.

Por ello, Libia Dennise García Muñoz Ledo se ha planteado que para mayo habrá recorrido todos los municipios del estado y una vez hecho eso apuntalará las acciones para atender las necesidades que detectó en cada uno y así contribuirá al desarrollo de esos lugares, pero también a disminuir el rezago social, una de las prioridades de la actual administración estatal.

Tendré acercamiento con todos los sectores

Libia Dennise García Muñoz Ledo compartió que desde la Secretaría de Desarrollo Social y Humano tendrá la oportunidad de continuar con el acercamiento que tuvo con diversos sectores cuando fue Secretaria de Gobierno, caso particular de los colectivos de búsqueda, en donde desde esta nueva encomienda habrá de atender las otras necesidades que le manifestaron en su momento.

El objetivo es generar obras con alto impacto social.

“Yo platiqué con los colectivos sobre este cambio y para mí no era una obligación atenderlas, era una convicción y ahora desde esta trinchera habré de estar cercana a ellas, de eso deben estar seguras”, señaló.

Las comunidades indígenas que hay en el estado serán otro de los sectores con los que habrá de estar cercana la Secretaria de Desarrollo Social y Humano, pues dijo que es necesario trabajar de la mano con ellos para que el desarrollo sea integral y estén incluidos.

Por ello, dijo que lo que viene es apuntalar la estrategia Contigo Sí, para dar "tiros de precisión" y atender y resolver las necesidades de las personas guanajuatenses.

La Secretaria de Desarrollo Social dijo que hay que estar cercanos con las personas.

“La estrategia Contigo Sí es sí al desarrollo, sí al crecimiento de nuestras comunidades, sí a trabajar en equipo y a tendernos la mano y desde la Secretaría de Desarrollo Social cuentan con nosotros, ese es nuestro compromiso”.

Durante el jueves, Libia Dennise García sostuvo reuniones con las alcaldesas de Apaseo el Alto y Acámbaro, así como con el alcalde de Apaseo el Grande, para dar seguimiento y atención a los proyectos prioritarios en materia de desarrollo social.