En León, sólo el 34.39% de los conductores se preocupan por no contaminar

León, Gto.- Durante el primer semestre del 2023, el 34.39% del parque vehicular del municipio de León está verificado, además se busca abrir Centros de Verificación a diesel sin que cuente con línea gasolina, así comentó la secretaria de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial del Estado (SMAOT) , María Isabel Ortiz Mantilla.

Lo anterior significa una disminución debido a que en el mismo periodo del año pasado, el 40.14% los automovilistas que se encuentren registrados o en circulación en el municipio cumplieron con esta obligación.

La titular de SMAOT enfatizó que han estado en un proceso de transición en el que se busca fortalecer el programa de verificación que a nivel mundial es el más eficiente para controlar emisiones de fuentes móviles y sobre todo de vehículos unipersonales, ahora la entidad tiene centros que cumplen con los estándares que requiere la Norma Oficial Mexicana NOM-047-SEMARNAT-2014.

“Guanajuato tiene Centros de Verificación que cumplen la norma 047, no hay ninguno que no lo cumpla y quedan algunos municipios que todavía no tienen los suficientes Centros de Verificación cumpliendo la norma”, comentó.

“Salamanca, Guanajuato Capital, nos interesa seguir reforzando y será de manera puntual y también será para líneas a diesel porque todo el transporte que tiene el estado requiere que tengamos mayor disponibilidad y ahora la nueva variante es que vamos abrir la posibilidad de Centros de Verificación a diesel sin que cuente con línea gasolina”, indicó.

La titular de SMAOT, informó que en algunos municipios cerraron el semestre con un porcentaje de verificación de 37.2% que en comparación con 2022 se llegó al 39.04. Mientras que en el primer semestre del año del 2021 se tuvo 28%. Ortiz Mantilla resaltó que con este proceso de fortalecimiento del programa se da certeza al ciudadano que cuando está verificando, a su vehículo se le hace una prueba que cumpla con los estándares y por lo tanto no está contaminando y está aportando al fondo ambiental estatal.

“Algunos municipios cerramos el semestre con un porcentaje de verificación con un porcentaje de 37.2% que si comparamos con lo que teníamos con 2022 llegamos al 39.04 en el primer semestre del año, pero en el 2021 tuvimos el 28%”, añadió.

Así es el comportamiento de Verificación Vehicular 2023 durante el primer semestre en algunos municipios:

El municipio de Abasolo, se verificaron 3 mil 248, es decir, 14.05%; el 76.22% de los ciudadanos de Celaya cumplieron al verificar 128 mil 476 vehículos; mientras que en Cortazar fueron 24 mil 447 automóviles lo que representa el 106.19%, pero en Guanajuato Capital tan solo 26 mil 530 autos, es decir, 37.85 por ciento.

En el municipio de Huanímaro solo se verificaron 140 carros con el 2.44% mientras que en la ciudad de León que es la que mayor parque vehicular tiene solo 183 mil 929 autos que da un porcentaje de 34.39%, cumplieron con este requisito a lo que Salamanca con un 32.85%, dando un total de 29 mil 698 vehículos verificados.

En cambio Silao, solo verificaron 6 mil 876 carros lo que da 13.96%; Uriangato tuvo 3 mil 525 verificaciones realizadas, es decir 20.89% y Villagrán 20 mil 628 de unidades con un porcentaje de 133.25 vehículos revisados.