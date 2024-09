En León se trabaja para reducir la pobreza del municipio: Romero Pacheco

León, Gto. Guillermo Romero Pacheco, titular de la Secretaría para la Reactivación Económica en León, declaró que la pobreza extrema en León se encuentra controlada gracias a que se cuenta con un 54 por ciento de empleo formal.

Negó que León sea la ciudad con más pobreza extrema en el país, como señaló el reporte de Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, sobre los factores del crecimiento de la criminalidad en el estado de Guanajuato en los últimos 30 años, expuesto en la rueda de prensa mañanera en Palacio Nacional.

“León está mejor que a nivel estatal; en la ciudad el 54 por ciento de cada 100 empleos son formales, en el estado el promedio está al revés, hay 55 informales por 45 formales. León es la ciudad con más alto empleo formal dentro del estado, inclusive el promedio está arriba del promedio nacional”, comentó.

Dijo que en el país existen zonas en estados como Chiapas y Veracruz donde la pobreza extrema supera los 15 puntos porcentuales, situación que no sucede en León.

“Yo creo que aquí hay varias falacias que dijo la secretaria de seguridad federal. Sabemos que León tiene más pobres en número absolutos, pero no en números relativos, ya que el índice de pobreza extrema es de 6.5 por ciento, pero el índice de pobreza extrema en lugares como Veracruz y Chiapas rebasa con mucho, están sobre el 20 por ciento. En términos relativos, de acuerdo a la población, León no es el municipio con más pobres”, dijo el economista.

Expresó que León tiene una actividad económica muy importante en el estado y en el país al ser la tercera ciudad más grande, y esto ocasiona que la tasa de empleo formal cada vez sea más demandada por los miles de habitantes de otras partes del país que llegan cada año.

“La tasa de desempleo y la cantidad de empleos formales que se tienen son dinámicas porque León ha recibido más de 30 mil personas en los últimos cuatro años. Sabemos que vienen de Oaxaca, Guerrero, Chiapas. No se va la gente a buscar empleo en Acapulco ni a luchar por una oportunidad en Zacatecas. Sabemos por qué están viniendo a León. He visto a la gente, no lo estoy diciendo desde un escritorio. Muchos de ellos vienen huyendo literalmente de otros estados y llegan a terrenos irregulares en la ciudad y demandan servicios. El reto para la ciudad es mayor”, dijo.

Concluyó que no se puede juzgar a León desde una oficina en la Ciudad de México, y les pidió meterse a la realidad de la ciudad, y aceptó que debajo de los problemas de seguridad, “está la terrible enfermedad de adicción, la pelea entre delincuentes. Ha faltado una coordinación con el gobierno federal, quien también ha dejado mucho que desear”.