Tengo otros datos: Alvar Cabeza de Vaca, ante declaraciones de Rosa Icela

Guanajuato, Gto. El estado de Guanajuato cuenta con una de las mejores policías del país y de las que mejores resultados da en materia de vigilancia, prevención, aseguramientos y seguridad, sostuvo Alvar Cabeza de Vaca Appendini, secretario de Seguridad Pública de la entidad.

Lo anterior al ser cuestionado sobre las declaraciones de la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana de la federación, Rosa Icela Rodríguez, quien atribuyó los niveles de violencia en Guanajuato al neoliberalismo del PAN, por los más de 30 años que ha sido gobernado el estado por la derecha.

“Con todo respeto digo es una gran secretaria y pues se le olvidó que aquí también hay Guardia Nacional, entonces yo creo que su exigencia debería de estar hacia la actividad de la GN no sólo hablar del estado de Guanajuato”.

Recalcó que la responsabilidad de la seguridad es de todos, es decir, de la federación, el estado y los municipios, por lo que se debe construir desde esas tres aristas.

Sostuvo que la entidad es pujante en materia de inversiones, se han aumentado los empleos y la responsabilidad que con ello conlleva traer nuevas empresas, y parte de que se logre es por la seguridad que existe.

“Vemos que el 90 por ciento de los resultados en aseguramientos, detenciones, etcétera, es de las FSPE y sólo 10 por ciento se reparten entre la Guardia Nacional y los municipios cuando debería de ser completamente al revés. Yo no tengo nada que decir es su postura desde esa tribuna hay otros datos yo también diría”.

Cabeza de Vaca dijo que hay otras instancias como el INEGI y el ENVIPE donde se hablan sobre los delitos de violencia que la secretaría federal hace referencia. En esas encuestas Guanajuato está en el sexto y séptimo lugar de homicidios dolosos, cuando ella menciona que es el primer lugar.

“Yo no soy político, no pertenezco a un partido, aquí la principal misión y creo que lo logramos y me voy muy satisfecho fue haber fortalecido la institución, a verla consolidado, el tener los policías que desean tener los ciudadanos educados, profesionales pero atingentes y que responden ante las emergencias y de una manera muy profesional no violatoria de derechos”.

Sobre el consumo de drogas que hizo referencia Rosa Icela, que en Guanajuato es el principal estado donde ocurre, resaltó que es donde más decomisos se han hecho, con más de 4 millones de retiro en los últimos seis años, por lo que expresó que es todo lo contrario, pues se ha evitado que esas cantidades lleguen a los ciudadanos para ser consumidas.