Detectan a falsos recolectores de basura en León

León, Gto.- Las autoridades han detectado a falsos recolectores del Sistema Integral de Aseo Público (SIAP) que piden dinero durante esta época. El director Allan Michel León Aguirre, dijo que es común que esto ocurra entre diciembre y enero, por lo que es importante denunciar.

¡Durante esta temporada no te dejes engañar🚫!



En diciembre🎄 algunas personas se hacen pasar por recolectores🦺 que no pertenecen a la plantilla.



Identifícalos con la unidad de recolección🚛, en caso de no ser así, denúncialos al ☎️911 o al 477194-2600.#LeónSiempreLimpio pic.twitter.com/iTsSQAxDkL — Aseo Público León (@aseopublicoleon) December 13, 2021

Comentó que quienes se ostentan como trabajadores por lo general indican que no tienen prestaciones para convencer a la gente de que les dé dinero, por lo que pidió reportar estos actos ilegales al 911 o al 477194-2600.

“Todo el personal del SIAP y de las empresas concesionarias del servicio de recolección tienen sus prestaciones de ley y reciben aguinaldo como cualquier trabajador, por lo que solicitar dinero a los ciudadanos bajo este concepto está prohibido”, recalcó.

El directivo pidió a los leoneses negar compensaciones a las personas que se ponen en los cruceros o recorren las colonias entregando tarjetas no autorizadas, con identificaciones y uniformes falsos del SIAP .

Recalcó que está prohibido condicionar el servicio a cambio de una gratificación económica, y de ser el caso, se puede hacer una denuncia.

León Aguirre dijo que es importante que la gente recolecte su basura en bolsas bien cerradas y fuera del alcance de la fauna a fin de evitar el esparcimiento de los desechos.

El servicio de recolección de basura no se suspenderá, pero quedará los días 24 y 31 de diciembre a las 18:00 horas y 25 de diciembre y primero de enero a las 8:00 de la mañana, concluyó el directivo.