En Guanajuato, más de tres mil mujeres egresaron de una ingeniería

CELAYA, Gto.- (OEM-Informex).- Desde hace casi un siglo, las mujeres han empezado a destacar en diversos ámbitos que eran considerados únicamente para hombres, entre ellos se encuentran las ingenierías y, es que, a decir de María Guadalupe Canchola Pérez, quien es Ingeniera Bioquímica desde hace 23 años, el número de mujeres en esta carrera incrementó considerablemente, por lo que, sí hace tres décadas había solo dos estudiando alguna ingeniería, ahora son 15.

De acuerdo con el Anuario Estadístico de la Población Escolar en Educación Superior (ANUIES), durante el ciclo escolar 2021-2022, en Celaya un total de mil 203 personas egresaron de una ingeniería, de las cuales 570 fueron mujeres y 633 hombres; mientras que, en Guanajuato, nueve mil 115 personas egresaron de alguna ingeniería, de los cuales tres mil 078 fueron mujeres y seis mil 037 hombres.

LE SIEMBRAN EL AMOR POR LA QUÍMICA

Guadalupe Canchola, platicó que cuando cursaba la preparatoria tuvo un profesor que era químico, al cual le tiene mucho respeto, porque le implantó el amor por esa carrera, al buscarla y más por coincidencia comenzó a estudiar la ingeniería, en la cual solo había dos mujeres.

“Estoy muy agradecida con ese profesor porque él me inspiró a estudiar esta carrera. La ingeniería me encanta, porque me da la posibilidad de enfrentarme a grandes problemas para solucionarlos. Por ejemplo, estuve 11 años trabajando en la parte industrial y eso me ayudó a formarme y a poder convertirme en la jefa de los programas educativos de Ingeniería Bioquímica e Ingeniería Ambiental, en los que tengo casi ocho años”.

EL INGENIERO DEBE TENER CONTROL EMOCIONAL

Comentó que cuando trabajaba en una empresa industrial, en ningún momento se enfrentó al machismo, sino que, fue reconocida por sus conocimientos y habilidades para desenvolverse y resolver problemas apoyándose con otras áreas.

“Yo era la responsable de asuntos regulatorios para una línea de maquillaje que tenía más de mil productos. Me encargaba de cuidar que las fórmulas cumplieran con las regulaciones en México y Centroamérica. Cuando se cerró una de las plantas en Estados Unidos empezamos a exportar a aquel país. En general, me encargaba de cumplir con la normatividad y lo legal”.

“Algo bueno que la industria da es enfrentarte a retos que te ayudan a ir creciendo, por ejemplo, no se trata de que alguien te caiga mal y te cierres, es saber resolver las situaciones, te haces parte del problema y te haces más grande cuando los resuelves. Aparte del ámbito ingenieril, tenía que ver la parte del idioma, porque yo tenía relación con gente que se encontraba en México, Estados Unidos y Brasil, mientras que en la planta tenía que relacionarme con la producción, calidad y recursos humanos”.

En Celaya un total de 570 mujeres egresaron de una ingeniería. | Foto: José González | El Sol del Bajío

Por otro lado, también destacó la importancia de que el ingeniero tenga control emocional, ya que eso los ayudará a sobrellevar el estrés y con ello ver más claramente cómo resolver los retos y problemas que se enfrentan cada día.

Asimismo, indicó que el hecho de que existan más mujeres en la ingeniería y ocupando jefaturas “significa que ya hay una mentalidad diferente, porque se nos está dando la oportunidad de demostrar nuestros talentos”.

HAY GRANDES OPORTUNIDADES PARA LA MUJER

“Qué bueno que hay más mujeres ingenieras, me da mucho gusto ver a más de nosotras desempeñándose en una profesión que antes era ubicada únicamente para los hombres. Lo están haciendo bien, no solo a nivel local, sino internacional y lo sé porque varias de nuestras alumnas están viajando a otros países. Definitivamente estas generaciones están dejando grandes oportunidades para la mujer en este ámbito”.

Refirió que cada que tiene oportunidad con los jóvenes les pide que estudien, ya que la educación les da otra oportunidad, es decir, “les da una estructura de pensamiento, por lo que, donde hay un problema grande o mediano, lo puedes ver pequeño por la mentalidad que te dio el acceso a la educación y, sobre todo, a una ingeniería”.

Mencionó que en dos generaciones se han tenido grandes cambios a favor de la mujer, dado que, en la generación de su abuela las mujeres pudieron votar, en la de su mamá las mujeres pudieron acceder a la educación básica, mientras que ella es la primera en su familia que tiene una carrera como tal. Actualmente, dijo, sus hijos tienen acceso a otras posibilidades, además de que tienen una visión muy distinta de abordar los temas gracias al acceso que hay a la educación.