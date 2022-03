León, Gto.- En Guanajuato 300 mil contribuyentes ya están en el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO), que entró en vigor el 01 de enero del 2022 orientado a contribuyentes personas físicas que perciben ingresos anuales menores a 3.5 millones de pesos facturados conforme a su actividad económica, informó Juan Gabriel Hernández Villalobos, presidente del Colegio de Contadores Públicos de León.

Explicó que de 3 millones de contribuyentes que pertenecían al Régimen de Incorporación Fiscal (RIF), el 90 por ciento ha decidido quedarse en lo que se aplicaba hasta diciembre del 2021, ya que consideraron mayores beneficios en dicho esquema tributario.

“De 3 millones de contribuyentes que estaban en el RIF, solamente 300 mil sí se fueron al nuevo régimen, pero todos los demás decidieron seguirse quedando en el RIF, son datos interesantes porque al momento que esta reforma mencionó que era muy sencillo tributar en el régimen, sin embargo unos decidieron siendo RIF hasta que terminen su periodo de licencia de 10 años”, dijo.

Agregó que las personas físicas tenían hasta el 31 de enero para modificar si estaban de acuerdo con el RIF, modelo que estaban llevando a cabo, o bien cambiar al RESICO, por lo que varios contribuyentes decidieron hacer válida sus licencias del Régimen de Incorporación Fiscal, que les permitía tener dicho esquema hasta en 10 años.

Hernández Villalobos explicó que al menos el 70 por ciento de las empresas en el estado son micro, pequeñas y medianas empresas, mismas que podrían estar en el nuevo Régimen de Confianza, sin embargo quienes tienen licencia para permanecer en el RIF lo pueden hacer sin ningún problema.

“Hay que separar a las personas físicas y las personas morales, en el caso particular de personas morales, ahí es una obligación cambiarse de Régimen si eres un contribuyente que no tuvo durante todo el año más de 35 millones de pesos y esa referencia no es al año inmediato anterior, se refieren al año de referencia antes de la pandemia”, comentó.

Destacó que algunas personas morales no ven un beneficio en el nuevo régimen, ya que tendrán que realizar una declaración mensual sobre sus flujos de efectivo con tasa del 30 por ciento, mientras que con el RIF se estaría elaborando la declaración de manera anual ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), por lo que será complicada la adaptación al nuevo modelo fiscal.

El presidente del Colegio de Contadores Públicos de León, destacó que en el estado se está buscando la manera de ir realizando las declaraciones de impuestos con el nuevo régimen y que no han tenido fallas con el SAT, pero sí con el Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato (SATEG), sobre todo cuando se capturan los datos de la declaración.

“En el caso del SAT no ha habido problemas para estar generando el pago de los impuestos ya de enero, en donde sí han tenido problemas los contribuyentes es ahorita y me refiero en lo particular a las personas físicas, es en el SATEG, como ellos también cambiaron su plataforma para los registros de personas físicas, si yo me meto a la página del SATEG no está funcionando adecuadamente”, dijo.

Explicó que a los empresarios o contadores diariamente les llegan comentarios de que al momento que están capturando la información el portal se bloquea y ya no deja avanzar, entonces no es que esté saturada la plataforma del SATEG, sino más bien para generar las declaraciones de pagos de impuestos, simplemente no está funcionando de una manera adecuada.

Hernández Villalobos, aprovechó para realizar un llamado a las autoridades estatales para que atiendan el problema y no se vean afectadas las empresas en sus declaraciones, o en caso de no tener una solución pronta, realizar un periodo de prórroga que les permita mejorar los tiempos.