En Diciembre podrían venderse vacunas anti Covid en farmacias de Guanajuato

León, Gto.- El diputado federal del PAN, Éctor Jaime Ramírez Barba, dijo que de aprobarse la próxima semana las vacunas contra la covid 19 ya se podrían comercializar en Guanajuato y en todo México, antes de que termine el año.

El médico detalló que la Moderna y Pfizer ya cuentan con el el aval, sólo falta que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) les ponga el sello y con ellos la Federación las podrá comprar de manera directa aproximadamente en un mes, que es el tiempo que se tardan en entregarlas.

“Ya tienen el permiso y el aval positivo, nada más falta que la Cofepris ponga el sello, una vez que sea aprobado por la Cofepris el gobierno mexicano puede comprar de manera directa las vacunas y ellos se comprometen como en un mes a entregarla, estamos hablando que para noviembre, una vez que te la ponen tarda 15 días en el cuerpo para su máximo efecto, entonces urge que sea necesario que antes que termine este año se encuentren comercializadas”, dijo.

Esto luego de que el legislador detalló que la vacuna Abdala no funciona porque ya es antigua, además de que está caduca, y si bien comentó que no genera daños a la salud, es un engaño, ya que la gente que se la aplica cree que está protegida cuando no es así, por lo que les hizo un exhorto para que se fijen en la fecha de caducidad en caso de que sea el biológico que llegue a Guanajuato ya que es un derecho de las y los ciudadanos.

Para la población que no está considerada por las autoridades federales como parte de un grupo en situación de vulnerabilidad, el médico dijo que una de las ventajas es que se espera que pronto ya la puedan adquirir por su cuenta, o en el caso de Guanajuato, el gobierno ya las pueda comprar con sus propios recursos.

“Tú podrías ponerte la en lo privado sin tener que hacer lo que digan los federales, entonces, ¿cuándo llegaría?, yo calculo que si la Cofepris la próxima semana ya le pone el sello, yo calculo que sería alrededor de noviembre que ya hubiera para comercializarse”, agregó.

Añadió que PEMEX ya está aplicando la Abdala en algunas partes de México, pero no se sabe si está caduca ya que las autoridades no han brindado esa información.