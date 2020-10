En auge las tiendas de productos para mariguana

León, Gto.- Una “smoke shop” comercializa el producto para consumir la mariguana, lo que se ocupa para fumarla, pipas, productos para limpiar las mismas, los fertilizantes para las plantas, papeles para forjar el cigarro.

Las smoke shops son comercios que ofrecen de todo para fumar marihuana, menos la materia prima. El número de estas tiendas en León va en aumento, más de una docena de estos establecimientos amplía el panorama de lo que es la cultura cannábica.

Este tipo de tiendas incluso vende productos medicinales que derivan de la mariguana, tal es el caso de las gotas de Cbd, un químico que se encuentra en dicha hierba y que no contiene el tetrahidrocannabinol (THC), principal psicoactivo de la planta.

Para que exista en mercado, se necesitan consumidores, y es una realidad que la mariguana es consumida por miles de personas en todo el mundo, la forma de consumo ha variado, para aliviar algún dolor o simplemente por gusto, y para esta última existen objetos y accesorios para de alguna forma disfrutar la experiencia, y las “smoke shop” tienen una amplia gama cosas alusivas a este movimiento.

LA PRIMERA EN LEÓN

La tienda ubicada en Jardines del Moral, inició en el año 2012, el negocio es propiedad de tres socios, uno de ellos es Gerardo, quien platicó para el Sol de León cómo fue que emprendieron este proyecto dirigido a un público que aún tiene tabúes sobre el consumo de la mariguana.

Los tres socios que han vivido en el extranjero, en el caso de Gerardo, quien vivió en Canadá, observó que allá había smoke shops y tiendas relacionadas con el uso del cannabis, tiempo después, cuenta, que en un viaje a Oaxaca, se tuvo la iniciativa de abrir Little Amsterdam en León.

“En algunos negocios o mercados informales, se venden algunos productos similares, nosotros hicimos las cosas bien desde el principio, con el permiso municipal y todo esta cosa formal; la idea principal era romper un poquito el esquema conservador y tradicional que se maneja en la ciudad de León, vislumbramos y sabíamos que el futuro de la industria cannabica en México iba a ser de los más importantes en el mundo” platicó Gerardo.

El permiso con el que ellos cuentan, explicó Gerardo, es el que expide el municipio bajo el régimen de artículos de tabaquería, parte de la mercancía de la tienda corresponde al uso del tabaco.

¿Qué es lo que se vende en una smoke shop?

“Todos los productos que tenemos en venta, ninguno infringe las leyes establecidas por las regulaciones; en el tema del CBD, hay una base regulatoria que está un poquito parada, pero hay marcas mexicanas y más fácil conseguirlo, las marcas que producen los productos con esto, cuentan con los permisos de COFEPRIS, Secretaría de Salud…” mencionó Gerardo respecto a lo que ellos, es importante señalar que en dichos establecimientos no se vende cannabis, no muffins, ni galletas, ni productos hechos con mariguana.

En el caso del CBD, sustancia derivada de la mariguana, Gerardo explicó que al ser auxiliares terapéuticos, no necesitan receta para ser vendidos.

“Son auxiliares terapéuticos como tal, tampoco en Estados Unidos te piden alguna receta para CBD, porque se maneja como un auxiliar terapéutico” comentó Gerardo.

Una smoke shop tiene entre su mercancía pipas de distintos materiales y curiosas formas; “grinders”, artefacto para moler la hierba o el tabaco; papel para forjar cigarro, dulces hechos a base de CBD; “bongs”, objeto para vaporizar; vaporizadores de tabaco, playeras y gorras alusivas a la mariguana.

El costo de los productos varía dependiendo de la marca y la función, hay “sábanas” desde 20 pesos, hasta “bongs” de 3 mil pesos.

AUMENTA LA COMPETENCIA

Sobre el aumento de smoke shops en la ciudad, Gerardo dijo que eso significa que existe más público que demanda los productos, por lo que es un buen indicador

Por otro lado, en “Canndays” ubicada en la calle Donato Guerra en el centro de León, Karla, empleada de la tienda, platicó que si ha observado que existen más smoke shop conforme pasa el tiempo.

A dicha tienda acude gente que ya cuenta con una idea de lo que venden, y quienes no saben entran para conocer más sobre lo que ofertan, hombres y mujeres van por igual, también existe ese público que busca una forma alternativa de apaciguar algún malestar.

“Son para terapia, dolores, no solamente es por el lado de “fumas y te drogas”, simplemente lo ven como medicinal, también hay gente que dice, ¿Por qué tienen está tienda?, ¿Por qué vendes esto, es malo?, creo que es gente que no va más allá de lo que sirve la hierba, no solamente es como fumarla, también se sirve en alimentos, bebidas, gotas, pasta, es depende de cómo lo ocupes “ dijo la vendedora.

El consumo de marihuana en los últimos años ha adquirido mayor popularidad entre la gente de distintas edades, todo una cultura gira en torno a la cannabis, esa hierba de la que hablan en la literatura, en la música, el cine.