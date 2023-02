Empresas batallan por encontrar personas que quieran trabajar

León Gto.- La falta de mano de obra en fábricas, empresas de diversos giros y hasta en tiendas y comercios de gran renombre continúa, está falta de personal y rotación del mismo ha generado grandes pérdidas, así como una mayor carga de trabajo a quienes continúan en los centros laborales.

Jóvenes de León cuentan con una gran oferta laboral en la ciudad, sin embargo, los empleadores y empresarios han detectado que son las personas que inician su vida laboral, quienes no toman en serio sus labores.

La tienda de ropa “Darong”, a las afueras del local se ofrecen puestos desde vendedoras, almacenistas, asistente administrativo, subgerencia, todos ellos con solo presentar su solicitud y realizar una entrevista e incluso algunos de ellos cuentan con contratación inmediata, sin embargo a pesar de lo llamativo que son estos anuncios, es muy poca la gente interesada en ellos.

Luz María es encargada del local, platicó que en los últimos meses la rotación de personal ha sido mucha, y ella lo atribuye a que los más jóvenes ya no quieren trabajar o no están dispuestos a realizar trabajos pesados, e incluso algunos por compromisos con las escuelas dejan su trabajo.

“Nos han dicho que se les hace muy pesado, que nos les conviene la paga, que prefieren seguir en la escuela y los horarios no se acomodan, al momento que los contratamos tienen muy buena disposición pero conforme pasan las semanas o los días no les gusta y se salen, buscan las prestaciones pero también exigen mucha paga y no quieren trabajar tanto”, mencionó Luz María.

Ella reportó que en el negocio que tiene a su cargo, aproximadamente en un mes han llegado cerca de 11 personas y duran trabajando menos de un mes, todos ellos comentan que prefieren trabajar poco.

Tras un recorrido realizado por la zona centro, pudimos constatar que de diez locales al menos seis cuentan con cartulinas o anuncios que señalan diversas vacantes, en las que resalta además de la edad mínima y la documentación; la actitud de servicio y la responsabilidad.

Sin embargo, los jóvenes de León aseguran que actualmente los trabajos cuentan con una “explotación innecesaria”, debido a que por ser más jóvenes se les carga más trabajo, lo que les provoca desinterés en sus actividades.

“Llega uno con toda la actitud de querer aprender algo y no siempre se te permite hacerlo a tu manera. Por eso en algunos lugares solo piden gente adulta o con cierta experiencia porque quieren un sistema que les favorezca a ellos y no a uno, y si demuestras ser eficiente, se cargan en ti por ser joven en vez de poner un ritmo a todos”, comentó Andrés Sánchez.

“Todo depende de lo que te ofrezcan. Sí no te dan oportunidad de crecimiento pues no me quedo y busco otro lugar”, dijo Rogelio.

Por su parte Elizabeth Hernández bajo su experiencia aseguró que la gente no dura en los trabajos por que solo quieren que se les pague bien y no trabajar mucho, ya que en su lugar de trabajo hay personas que entran a laborar solo para conseguir dinero para algún compromiso y una vez que lo tienen se salen.

“Yo diría que no tienen paciencia o ganas de querer hacer algo por así decirlo, se aburren muy fácil o no les gusta que lo manden”, comentó Gustavo Ramírez.

Luis Gerardo González, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León (CCEL), indicó que ya se ha invitado a los empresarios de León para mejorar los salarios de sus empleados, sin embargo recalcó que este no puede ser regalado, por lo que se necesita gente comprometida en las empresas y gente que genere valor para las mismas.

“Hay muchos muchachos que no han querido dar esta evolución en capacitarse, en formarse y seguimos haciendo muchas cosas, tenemos un problema importante en algunas empresas de alta rotaciones, que a los dos o tres meses de contratados la persona se sale, volver a contratar gente vuelve a aquella curva de invertir en él, incurre en gastos, le doy conocimiento y este muchacho por cinco, por diez o por 50 pesos se cambia de trabajo, volver a reclutar y esto incurre en gastos muy importantes”, mencionó.

“Cuando los empresarios podamos tener una plantilla más estable trabajando, podremos pagar mejor, porque evitaríamos el costo tan alto que nos ocasiona el rotar la gente dentro de las empresas”, agregó.

Además mencionó que los jóvenes se han vuelto inquietos en cambiar de trabajo.

“Hay mucho espíritu aventurero, ya no están aquellas personas que muchas veces piensan en largo plazo de colaborar en una empresa, sobre todo lo vemos en la generación más joven que están yendo a las empresas y para ellos es muy fácil estar cambiando de trabajo, eso hace incurrir a muchas empresas en gastos de reclutación, formación y ocasiona también que seamos menos competitivos muchas veces”, finalizó Luis Gerardo González.