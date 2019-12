Empresarios leoneses arrancarán el 2020 con ligera incertidumbre

Aunque el 2019 fue un año sumamente difícil, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León (CCEL), José Arturo Sánchez Castellanos, aseguró que los empresarios de la ciudad iniciarán este 2020 con algo de incertidumbre principalmente relacionada a los temas fiscales, tanto estatales como federales.

“No hay un panorama tan claro como quisiéramos, se ve muy difícil, no se ve por donde empiece el país a crecer. Por más anuncios que se hagan, si no hay confianza, nadie va a invertir en México, aunque lo digan los grandes líderes”, dijo.

El principal problema, según el empresario, será la poca confianza que se ha creado en torno a las prácticas y políticas del Gobierno Federal; sin embargo aseguró que los empresarios tendrán que poner de su parte.

“Tenemos que tener consciencia los empresarios, de que los márgenes de utilidad los tenemos que reducir, eso es un hecho, no digo que los tengamos que eliminar, porque entonces se pierde la razón de ser de una empresa, pero sí reducirlos”, precisó.

“Una empresa no puede trabajar con pérdidas, eso sí no. Podrá uno o dos años, pero más no se puede porque ante la falta de recursos la empresa no crece, cierra y ahí sí se acaban de tajo todos los empleos”, aseguró.

De igual manera reiteró que los empresarios nuevamente tendrán que poner de su parte para solventar un porcentaje de estos impuestos.

“Hay un 30% de estos impuestos que se van a pagar a la federación que los vamos a asumir la iniciativa privada al 100 por 100, porque el hecho de que sea deducible me permite que el gobierno federal pague el 70%, pero el 30% que es la tasa del ISR, la vamos a pagar nosotros”, dijo. “Efectivamente, a pesar de que es deducible, a nosotros nos están ‘pasando la charola’ con un 30% a fondo perdido”.

INCERTIDUMBRE POR LA POLÍTICA FISCAL FEDERAL

Pero quizá el punto que más preocupa es la política fiscal a nivel federal; “estamos muy preocupados porque sí tememos que se pueda hacer un uso faccioso de las facultades del SAT, que se había distinguido como un organismo que se cada vez tendía más a la automatización, lamentablemente se ha perdido eso, se ha caído en técnicas que se usaban en el pasado, y con el nombramiento de la nueva titular se confirma”, dijo.

Destacó que hay intranquilidad por el hecho de que la titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro, tiene una cierta liga ideológica con el partido al poder.

ESPERA CONSECUENCIAS ANTE INCUMPLIMIENTO DEL REPLAQUEO

Partiendo del hecho de que el replaqueo busca financiarse con los propios pagos de los morosos que no han cubierto refrendos o multas, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León aseguró que no servirá de nada si no se fijan consecuencias graves contra aquellos que a pesar del programa de replaqueo, lo incumplan.

EN DESACUERDO CON IMPUESTOS, PERO COMPRENDE LAS MEDIDAS

Aunque dejó en claro que no está de acuerdo con los nuevos impuestos pero comprende las medidas que tuvo que aplicar el gobierno estatal, aseguró que es entendible por qué se recurrió a este plan.

“Sin embargo hay que ser realistas y entendemos dos factores: que ha habido recortes brutales por parte de la federación, para financiar los programas asistencialistas de regalar dinero, y que los estados tienen que buscar fuentes alternas de financiamiento, de recursos, y explotar todo lo que la ley le permite”, dijo.

Porque si se va a permitir por Gobierno del Estado, con fines políticos o electorales, que sigan circulando automóviles con las placas viejas para no generar presión, animadversión o reclamos, se habrá tirado todo ese dinero a la basura”, dijo.