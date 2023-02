Electromovilidad: una alternativa que poco a poco se hará más presente

León Gto.- Eder Alexander Velandia Durán, especialista en electromovilidad en la Universidad Nacional de Colombia y Universidad de La Salle, explicó que la electromovilidad en ciudades de México es posible. En su ponencia en el segundo Foro Nacional de Autoridades sobre Movilidad en León mencionó como ejemplo lo vivido en otras ciudades y sus avances en tecnología de cero emisiones, donde utilizan vehículos eléctricos en zonas con alto aforo de peatones para mitigar el impacto ambiental..

Debido a este congestionamiento de peatones y lo compactos que son los vehículos eléctricos, Eder Alexander dio a conocer que la implementación de eléctricos, desde scooters, patinetas, bicicletas, automóviles particulares y transporte público, puede ser una alternativa viable para evitar riesgos y vivir en armonía.

"Muchos lo consideran una moda, lo que yo podría decirle es que es una oportunidad de cambio, muchos han escuchado hablar de la electromovilidad y creen que no ha ocurrido; otros consideran que la electromovilidad simplemente va a pasar desapercibida y no va a llegar, pero realmente la electromovilidad es una oportunidad que tenemos de cambio", mencionó.

Aunque reconoció que muchas personas no conocen la tecnología implementada en estos vehículos e incluso no conocen o no se han subido a uno de estos, explicó que el uso de esta tecnología ocurre en otros países y ha sido un modelo de éxito.

ZONAS DE ALTA MOVILIDAD DE PERSONAS

“Estamos viendo ciudades que están haciendo una apuesta en donde se hace todo una construcción hacia caminar, el uso de la bicicleta y el uso del transporte público. Si pensamos que la electromovilidad es cambiar un carro que contamina con un carro que no echa humo, pues realmente no estamos haciendo nada”, mencionó.

“Existen algo más de 10 millones de vehículos eléctricos; las ciudades, los planificadores, las autoridades deberían apostarle a aquellos segmentos donde existen mayores oportunidades como lo es el transporte público, debido a la cantidad de kilómetros que se recorren".

Tan solo en Bogotá cerca de 2 millones, 200 mil vehículos son eléctricos, así como cerca de 52 mil taxis, vehículos que recorren la tercera parte del kilometraje de los dos millones de vehículos que circulan diariamente.

“Caminando acá por León me pareció muy interesante como en el centro pasaban camiones de combustión, habían vehículos de hasta 10 toneladas circulando para paquetería en la zona peatonal porque si estamos apostando la zona peatonal no colocamos camiones más pequeños y que esos camiones sean eléctricos en donde hay tránsito de personas de una manera intensiva y que existe una apuesta para que exista esa caminata estamos hablando de apostarle al transporte utilitario”, señaló.

Recomendó apostar por vehículos compactos y eléctricos en estas zonas de mayor congestión de personas, así como una micromovilidad, como lo hizo Bogotá con la implementación de bicicletas públicas, en la que una parte de ellas cuenta con motores eléctricos asistidos.

“Eso lo que nos está mostrando es que tenemos oportunidades y que ahí existe un nicho, al que deberíamos encaminarnos todas las regiones en América Latina, pero tenemos unos retos importantes, un vehículo eléctrico te cuesta dos veces o más que un vehículo equivalente de combustión, pero aquí tenemos el reto de no ver la inversión inicial como una barrera, si no de ver todo el modelo de un proyecto”, mencionó Eder Alexander Velandia.

“Hay que generar políticas Colombia viene trabajando este tema desde hace 13 años Chile aproximadamente del mismo tiempo podríamos decir que son dos referentes en la región que tenemos los mismos problemas, las mismas particularidades y que han tomado liderazgo”, añadió.

LA ELECTROMOVILIDAD COMO ALTERNATIVA ENERGÉTICA

Con el cambio climático, el cual es un problema global que nos atañe y nos corresponde a todos, debido a que este problema con el paso del tiempo podría afectar en tema de alimentos, agua, aire y suelo, es decir es un problema complejo que no se puede resolver con simple lógica.

"El desarrollo sostenible es la apuesta, hoy tenemos que ser muy críticos, hemos escuchado durante los días ese término, la sostenibilidad, pero a veces solo es un bonito slogan, un bonito tema de campaña, un bonito discurso de políticos y transportistas; pero ¿cuál es la apuesta?, no es solo cambiar un vehículo por otro, hacer una pintura de camiones o hacer ajustes pequeños pensando en la rentabilidad económica. Si seguimos pensando solo en la sostenibilidad económica, no vamos a lograr un cambió”, indicó.

Señaló que se debe hacer algo al respecto de la sostenibilidad, ya que si se deja o se ataca de a poco, el problema seguirá rebasando; donde muchos tomadores de decisiones consideran importante el desarrollo económico, sin embargo se tiene un crecimiento de vehículos y no de vías.

“Tenemos que pensar que necesitamos una infraestructura para mover personas, no para mover carros y mover motos”, dijo.

“Hoy no podemos estar hablando de un transporte sostenible, si no estamos hablando de la transformación de las ciudades, estamos hablando de transporte sostenible, pero tenemos que cambiar la cultura de los ciudadanos, entonces cuando estamos hablando de transporte eléctrico, necesitamos un modelo de ciudad donde esta ciudad deje de ser simplemente consumidora, para empezar a convertirse en una productora y en este caso específico, generadora electricidad donde justamente la movilidad eléctrica empieza a ser un elemento de esa transformación”, explicó Eder Alexander Velandia.

Así mismo, recalcó que no existe una tecnología limpia, ya que solo se trata de una tecnología menos contaminante, como es el caso de la electromovilidad, donde a pesar de sus beneficios, esta sigue contaminando, por lo que se busca que esta alternativa contamine menos de lo que se genera hoy en día.