El seis de junio fue un día triste para Salamanca: García Flores

Salamanca, Gto.- Las autoridades municipales no tenían antecedente de que en la comunidad de Barrón hubiera amenazas en contra de pobladores por parte de grupos de la delincuencia organizada y que fueran el antecedente para haber perpetrado la masacre que cobró la vida de seis personas.

En entrevista, el Secretario del Ayuntamiento, Guillermo García Flores, afirmó, además, que en torno al múltiple homicidio de la comunidad de Barrón no existieron retrasos en la atención a familiares de las víctimas a pesar de que la primera comitiva de funcionarios llegó al lugar de los hechos más de 12 horas después de registrarse el ataque armado.

En este sentido, el funcionario refirió que “este seis de junio fue un día triste para Salamanca”, al referirse al asesinato de cinco jóvenes salmantinos y una mujer de la tercera edad.

Luego de los reclamos de los habitantes de la comunidad de Barrón, debido a que las autoridades municipales llegaron hasta pasadas 12 horas del hecho, el Secretario el Ayuntamiento que desde el primer momento se dio la atención oportuna por parte de la autoridad municipal y que el hecho fue atendido conforme a los protocolos establecidos en la coordinación que en materia de seguridad se tiene en el municipio.

“Se encuentran realizando los trámites las dependencias correspondientes, esto en atención a la Ley de Víctimas (…) aquí hay que entender que se giran unos protocolos de seguridad, la zona se resguarda por parte de las dependencias, en este caso los primeros en resguardar la zona fueron elementos de la Guardia Nacional y de la Sedena y obviamente nosotros no podemos empezar a realizarlos, no significa que no se hayan realizado, a lo mejor ustedes lo ven como que no fue inmediato, es inmediato, pero también hay que atender que inmediatamente que sucede el hecho este ya es una escena del crimen”, argumentó el funcionario.

En cuanto a los recorridos de proximidad social y vigilancia en la zona rural, el Secretario del Ayuntamiento mencionó que de parte del director de Seguridad Pública, Alejandro Flores, es el encargado de la coordinación con Guardia Nacional, Sedena, la policía estatal y parte de la Fiscalía con los que se realizan esta operatividad, a pesar de que los pobladores de las comunidades rurales señalaron que estos son prácticamente nulos, lo que ha derivado el incremento de la violencia en estas zonas, que en menos de siete días han registrado más de 10 homicidios dolosos.

“Tenemos presencia de elementos de la Guardia Nacional, de la Sedena que se encuentran en constante patrullaje, el territorio de Salamanca es obviamente es amplio, aquí se van haciendo los recorridos y los barridos atendiendo también a las mismas denuncias que nosotros estamos recibiendo y a su vez de parte de inteligencia, tanto de la Sedena, de la Guardia Nacional, como de la policía municipal en ese sentido se van realizando los patrullajes”, refirió.

Respecto a las garantías de seguridad hacía la población, García Flores recordó que ello es un trabajo en conjunto, por lo que la autoridad local busca realizar una tarea preventiva por lo que pidió a la ciudadanía denunciar cualquier tipo de amenaza o situación de riesgo; “realmente todas las llamadas al 911 y las denuncias que surgen a través de redes sociales, y toda esa información es la que usamos para nutrirla (la estrategia de seguridad), no tenemos ningún antecedente, ningún tipo de amenaza”, concluyó.