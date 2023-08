El PAN de Guanajuato buscará a Wendy Guevara

El dirigente estatal del Partido Acción Nacional, Eduardo López Mares declaró que buscará tener una plática con la influencer Wendy Guevara para invitarla a sumarse a los trabajos del Partido Acción Nacional.

Sin embargo, aclaró que no será para sumarla en la boleta en el 2024 como algunos partidos del estado han manifestado que desean tenerla.

Reconoció que Wendy Guevara está en boca de todos los leoneses y afirmó que si bien sería una propuesta interesante involucrar a Wendy Guevara en temas políticos sobre derechos LGBT+, existe una preocupación al respecto.

“Wendy es un símbolo de lucha y sacrificio, ella es el claro ejemplo de que se puede salir adelante ante cualquier circunstancia, una mujer transexual que viene de un barrio y una ciudad dónde la discriminación sigue latente” enfatizó López Mares.

Si bien, los representantes panistas no tuvieron una respuesta negativa ante el pensamiento de tener a Wendy en un cargo público, su postura parece ser en contra.

“Desde aquí le mandamos un abrazo a Wendy, la felicitamos por darle esta alegría a León y al barrio del Coecillo, como sociedad debemos de agradecer y reconocer que a través de una plataforma de entretenimiento, hemos podido reflexionar sobre la diversidad que existe en nuestra sociedad y podamos sentirla tan cercana” mencionó el presidente Eduardo López Mares.

Si bien el interés por la popular Wendy es atractivo para cargos políticos, los representantes del PAN también hablaron sobre el riesgo qué hay de que una persona que no se dedica a la política pueda gobernar. “Zapatero a tus zapatos” dijo Lalo López Mares mencionando también el caso del actual gobernador de Morelos, el ex futbolista, Cuauhtémoc Blanco.

En constantes encuestas de opinión ciudadana, los mexicanos han calificado bajo en distintas ocasiones al gobernador de Morelos “Cuau”, por lo que el PAN de Guanajuato no desea caer en esa situación y no invitará a la boleta a Wendy y tampoco al ex futbolista profesional Nacho González.

“Si bien un perfil diverso puede aportar perspectivas frescas y enfoques novedosos, también conlleva riesgos. Estos líderes pueden enfrentarse a una curva de aprendizaje empinada, no están familiarizados con los protocolos y las dinámicas del sector público, o carecer de la red de contactos necesaria para lograr consensos, por eso habría que pensar bien las cosas” concluyó López Mares en la rueda de prensa de este martes en el CDE del PAN..