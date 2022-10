“El Mala Vida VZ” compone música al barrio y a su gente

León, Gto.- Christian Arturo Chico Vázquez mejor conocido como “El Mala Vida VZ” es un artista lírico que nació en el “Barrio LE” La Escondida, le canta al amor, desamor, al barrio y a su gente con la que tiene gran conexión.

“Le canto al barrio, a la gente y sus alrededores, cuando me cuentan sus historias aprovecho para hacer letras que rimen con las que todos nos identifiquemos, en mis videos me gusta presentar a mi barrio como es en el que nos reunimos para cotorrear y echar cheves lo que vivimos es una hermandad”, comentó.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

El talento de “El Mala Vida” es innato, el género que canta es rap -hip hop, su primera canción la escribió a los 16 años, pero fue años después que con el apoyo de sus “compas” que tenían un estudio comenzó a grabar sus canciones, una de las más significativas es “Virgencita de Guadalupe” la que escribió como un homenaje a las personas que han fallecido de la colonia, a su gente que esté en el penal pero que los recuerda con cariño.

"Es un homenaje a 'El Mogas' quien falleció en un accidente y a los carnales que están en la cárcel”, mencionó.

Dijo que sus videos están hechos en diferentes partes de la ciudad que tienen mensajes de la vida como el luchar y seguir adelante así como no perder la fe y afrontar las situaciones que depara la vida.

Local Aumento de las vacaciones representa una afectación económica: Cecilia Ovalle

Con tan solo 22 años ha escrito alrededor de 12 canciones, se ha presentado en diversas partes de la ciudad y fue seleccionado para interpretar sus canciones en las canchas de Santa Fe en Guanajuato Capital que se denominaba “El rey del barrio”.

“A la banda le agradó mi música, sentí emoción cuando me pedían más canciones, me siento afortunado cuando hago presentaciones porque sé que esto es lo mío. Me siento muy seguro de mí mismo y sé que el día de mañana que triunfe es porque se ve el apoyo de la gente”, platicó.

Para finalizar, expresó que su inspiración viene desde los sentimientos y la emoción de un acontecimiento, es decir cuando pasa o le platican un suceso en seguida pone pistas de música y comienza a escribir.

“Mi mente sabe, uno va haciendo las rimas, pero yo siempre elijo una temática y todo debe concordar con ese tema y así van surgiendo las letras”.