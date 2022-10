El Lowrider es un estilo de vida en León [VIDEO]

León, Gto. Este sábado 15 de octubre decenas de seguidores de la cultura "Lowrider", se congregaron en las instalaciones del Forum Cultural Guanajuato.

Entre bicicletas tumbadas y vehículos modificados de sus suspensiones , los 'hommies' relatan mas sobre esta cultura y del estilo de vida que llevan.

"El amor a las bicicletas y a los vehículos modificados son nuestras pasiones, está mejor nuestra cultura que estar en barrios con las pandillas", dijo Miguel Muñoz, integrante del club "Los Delincuents".

Entre los vehículos modificados están Cadillacs y bicicletas de las conocidas como panaderas completamente arregladas y a decir de los asistentes, su evento es completamente familiar.

Este sábado se espera que los integrantes de la cultura Lowrider realicen una rodada por el López Mateos en compañía de más miembros radicados en otras ciudades del país y de los Estados Unidos.

Esto porque el día domingo 16 de octubre se llevara a cabo la segunda edición del Low Fest, donde se esperan al menos 6 mil asistentes y más de 350 máquinas enchuladas reunidos en la Explanada de la Feria Estatal de León.

"Esta es una cultura más que nada para toda la banda , no solamente es algo que me gusta hacer, es algo que lo llevo en la sangre, con esto se nace, no se hace", dijo Gabriel Espinoza, propietario de un Cadillac modelo 99.

El aficionado también conocido como "Gabino Barrera" contó que a su nave le instaló bolsas de aire, sonido, tapicería. Y le cambió los rines, llantas y modificó las suspensiones y amortiguadores.

A la hora de hacer el movimiento, su vehículo sabe como poner el ritmo, ya que con un control sube y baja el chasis de la máquina de motor.

El día domingo se espera la participación de raperos, competencias de autos, venta de accesorios y de ropa chola.

Entro los raperos que estarán presentes se encuentran el Desorden KDC, Buffon de Iluminatik, entre otros.