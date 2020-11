El costo del desarrollo de Guanajuato es la inseguridad: ONC

León, Gto.- El costo del crecimiento económico e industrial del estado de Guanajuato, ha sido el fenómeno del narcomenudeo y de los homicidios dolosos, señaló Francisco Rivas Rodríguez, director del Observatorio Nacional Ciudadano; un factor que hace más interesante a un estado pujante del que no lo es además la posición geográfica y la incapacidad de la autoridad para enfrentarlo.

“Lo he dicho y sostengo Guanajuato cuenta probablemente con la mejor Fiscalía del país, con la mejor Secretaria de Seguridad Pública local, pero es lamentable que esto no se vea traducido en condiciones de seguridad y paz para los ciudadanos, pero esto nos demuestra que si hay una buena institución local y una mala federación o municipios insuficientes los resultados no se logran pues se requiere simetría entre federación, estados y municipios”. indicó.

Lo anterior fue informado durante los trabajos de la presentación de la Incidencia Delictiva en el estado de Guanajuato, en la que además participaron los directores de los Observatorios Ciudadanos locales de León e Irapuato Rocío Naveja Oliva y Raúl Calvillo respectivamente.

Como resultado de los estudios llevados se logró establecer que al delincuente le ha sido muy exitoso asentarse a la sombra de un mercado pujante, aunque consideró que también va ligado a la presencia de una autoridad incapaz. Ellos van en busca del lugar propicio para un negocio que resulte exitoso.

⬇️Da clic aquí⬇️

Local Guanajuato reporta ligera disminución de homicidios dolosos: SSPC

Explicó que de acuerdo a la historia de este país, los estados más violentos son los que tienen mayor desarrollo económico, casos como: Tamaulipas, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Baja California, Sonora, Sinaloa y hoy Guanajuato, Estado de México, Quintana Roo figuran entre los estados más violentos. Y generalmente los más pacíficos son los que han tenido menor desarrollo económico Campeche, Chiapas, pero en el caso de Guerrero y Oaxaca no crecen pero en donde hay una violencia sostenida.

Pero aclaró, existe una percepción errónea de que se ha criminalizado la pobreza o la exaltación de la criminalización en México, es decir que la gente delinque es porque es pobre, aunque muchos lo hacen por otras circunstancias, si es un factor pero no el más relevante”.

⬇️Da clic aquí⬇️