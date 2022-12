El asistencialismo no debe ser la estrategia para combatir la pobreza: Diego Sinhue

El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, dijo que no están en contra de los programas asistencialistas, pero sí de que se utilicen como estrategia para combatir la pobreza.

Esto luego de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, le compartiera durante su último encuentro el lunes pasado que está por destinar más de 500 mil millones de pesos para los programas sociales.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

“Hay quienes consideran que el reparto del recurso a través de programas sociales es la solución para elevar el nivel de vida de los habitantes, de hecho, el lunes que estuve en Palacio (nacional) el presidente nos comentaba que van a entregar el próximo año 500 mil millones de pesos en 2 mil 400 sucursales del Banco del Bienestar”, comentó.

Aseguró que su gobierno no está en contra de estos programas, por ejemplo, dijo que hay sectores de adultos mayores que pueden gozar de este beneficio porque ya no cuentan con algún familiar que les de protección.

Sin embargo comentó que a mediano o largo plazo estas políticas de entregas de apoyos de esta forma no tienen una visión integral de sacar a las personas de la pobreza. Dijo que desde Guanajuato están convencidos que para lograrlo es creando una economía formal permanente metiendo a la gente al sistema financiero del país, cotizando en el IMSS, Infonavit y con empleos formales que les asegure la constancia del ingreso económico más allá de un sexenio.

Local Invierten más de 9 mdp para el programa de emprendedores

Explicó que el reto para su gobierno durante el próximo año es lograr transmitir a la ciudadanía que es igual o más importante darles herramientas para que puedan obtener un empleo formal contra los incentivos inmediatos del recurso detrás de una tarjeta.

Para ello, Rodríguez Vallejo dijo que deben crear estrategias para la atracción de empresas que paguen más y mejores salarios.

“No estamos en contra del asistencialismo, el asistencialismo debe existir, hay adultos mayores que si no les das apoyo del estado o su familia parecerían, hay adultos mayores que se tiene que ir por ellos, entonces no estamos en contra del asistencialismo, lo que estamos en contra es que el asistencialismo sea la estrategia para sacar a las personas de la pobreza”, agregó.

Comentó que por eso la estrategia “Contigo sí” va focalizada a sectores como a los menores que por alguna razón de enfermedad o violencia fallecieron sus padres y se quedaron en el desamparo.