Ejecutivo estatal no partidizará tema de seguridad

GUANAJUATO, Gto. (OEM-Informex).- Los resultados en materia de seguridad se están dando en el estado de Guanajuato ya que se redujo en un 14 por ciento de homicidios actualmente, respecto al mismo período de 2021 y un 40 por ciento menos con relación a 2020, afirmó el ejecutivo estatal, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, en entrevista realizada en el Congreso Local.

Dijo que con respecto al tema de la seguridad, “yo, como lo he dicho siempre, no voy a partidizar, en Guanajuato estamos trabajando de manera coordinada con el gobierno federal, con los municipios y seguiremos haciéndolo de esa manera”.

Este año se redujo en un 14 por ciento los casos de homicidio.

Aseguró que los resultados poco a poco se están dando “a pesar de estos eventos lamentables que nos generan esta percepción a nivel nacional, los números están dándose”.

Local Crecen homicidios en Irapuato, Salamanca y Celaya

En ese sentido, recalcó que se tiene una reducción del 14 por cierto de homicidios a la fecha de hoy respecto a 2021 y de un 40 por ciento en relación a los ocurridos en el mismo período, pero del año 2020.

Rodríguez Vallejo apuntó que, si se hace la revisión a los números, hay una tendencia clara a la baja en cuanto a homicidios, pero se debe seguir teniendo confiando en la estrategia de seguridad que se implementa en Guanajuato y seguir trabajando de manera coordinada.

“Yo entiendo que se acercan los tiempos políticos y esto va a incrementarse con las posturas partidistas y yo, lo que voy a tratar, es de no partidizar el tema de seguridad como nunca lo he hecho, yo nunca he repartido culpas, al contrario, siempre he asumido la responsabilidad y, al contrario, he llamado a la unidad por este tema”, reiteró.

Afirmó que él cuenta con una constante comunicación con el subsecretario Ricardo Mejía Verdeja, a quien comparte la información al momento y da aviso de lo que sucedió en Irapuato.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

De igual forma, al referirse a la función que desempeña el Fiscal General del Estado de Guanajuato, Carlos Zamarripa Aguirre, externo que es confiable “y es la Fiscalía la que tiene los mejores números en cuanto a resolución de casos y ahí están las estadísticas”.

Finalmente, indicó que el titular de la FGE deberá cumplir con el mandato que otorgó el Congreso Local, “nosotros respetamos las opiniones, seguiremos trabajando y dando resultados”.