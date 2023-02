Egresan 276 médicos y 22 especialistas

León Gto.- Estudiantes de 11 sedes médicas avaladas por la Universidad de Guanajuato, egresaron de sus estudios profesionales y ahora buscarán laborar en institutos especializados en el área de su estudio, se trató de 276 médicos y 22 especialistas.

En dicho evento participaron autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Guanajuato, donde se llevó a cabo la ceremonia de clausura e inauguración de cursos de especialización médica.

"En Guanajuato, tenemos la posibilidad de contratarlos en diferentes especialidades; aquí existen importantes oportunidades laborales. Atendemos a 2.8 millones de personas derechohabientes y hoy deben sentir orgullo de haber egresado del IMSS porque es la institución de seguridad social más grande de México y América Latina", mencionó Marco Antonio Hernández Carrillo, representante del IMSS en Guanajuato.

Anatomía Patológica, Anestesiología, Anestesiología Pediátrica, Cardiología, Cirugía General, Cirugía Oncológica, Cirugía Pediátrica, Ginecología y Obstetricia, Hematología Pediátrica, Imagenología Diagnóstica y Terapéutica, Medicina del Enfermo en Estado Crítico, Medicina del Trabajo y Ambiental, Medicina Familiar, Medicina Interna, Nefrología, Neonatología, Ortopedia, , Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello, Patología Clínica, Pediatría, Urgencias Médico Quirúrgicas y Urología, fueron las especialidades que egresaron.

Los alumnos provenientes de sedes de residencias médicas como: Hospitales Generales de Zona (HGZ) No. 2, en Irapuato; No. 4, en Celaya; y No. 21, en León; las Unidades de Medicina Familiar (UMF) No. 47, No. 53 y No. 56, en León; No. 49, en Celaya, y No. 57, en Irapuato; el Hospital General Regional (HGR) No. 58, en León; así como las Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE) Hospital de Especialidades No. 1 y Hospital de Gineco Pediatría No. 48 también del mismo municipio.





Cecilia Ramos Estrada, Secretaria General de la Universidad de Guanajuato mencionó la importancia de trabajar en las instalaciones del IMSS, debido a que es una de las instituciones más sólidas del país, misma que a su vez abre sus puertas para la preparación de los especialistas y además los acompaña en su preparación.





Así mismo, la doctora María del Carmen Cayetano Navarrete, secretaria del Interior de la Sección XV, del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social brindó sus felicitaciones a los egresados por su gran esfuerzo, trabajo y sacrificio, además los invitó a quedarse en Guanajuato para laborar en el Instituto para crecer institucional y profesionalmente.