“Don Chuy” soñaba con tener su propio Arco de la Calzada

León, Gto.- Un día “Don Chuy” se imaginó tener un Arco de la Calzada como mirador, ahora que ya lo tiene hasta lo adornó con un kiosko.

César Alejandro Roddríguez Bustamante, es inquilino, dijo que el dueño de la casa, Jesús, le llegó a platicar que cuando empezó a construir la casa piso por piso al llegar al cuarto se imaginó un mirador pero con el emblema representativo de la ciudad de León, es decir el Arco de la Calzada.

Y es que la casa al encontrarse en la calle Coruña, en uno de los puntos más elevados de la ciudad se puede observar el paisaje y por las noches puede tener una visión romántica al ver las luces de casas y avenidas.

“El dueño es Don chuy y empezó a construir piso por piso hasta que se aventó y en el cuarto dijo que él quería un tipo mirador y fue donde empezó, se le ocurrió hacer el Arco de la Calzada”, comentó.

Cesar explicó que la casa tiene alrededor de 10 años con el emblema de la ciudad en obra negra pero no ha sido terminada porque algunos albañiles temen subir al cuarto piso porque la calle está inclinada y realmente no se sabe su altura, asimismo, el costo se eleva porque los albañiles necesitarán equipo de seguridad y no cuentan con él.

“Dice que quería hacer lo más parecido al de Zona Centro porque le gusta mucho el Arco de la Calzada entonces don Chuy dijo, ya que tengo espacio, yo hago el mío”, manifestó César.

También explicó que el león que se encuentra en la cima del arco está hecho de piedra granito y tuvieron que contratar una grúa para poderlo subir; pesa alrededor de 250 kilos.

Como dato curioso esta casa ya ha aparecido en varios memes de Facebook pero no ha sido tan famosa como la Casa "Dizney" en Delta quien ganó el concurso “Feitzker Prize” en el año 2021 por ser el edificio más feo de Latinoamérica.

La también conocida como Mansión Foster o Walt Delta se encuentra entre las calles Jerez de Torre y Jerez de Escalia, cerca del bulevar Timoteo Lozano y consta de seis pisos, tiene 75 ventanas, distribuidas en el frente y a ambos lados y se cuenta que en el último piso tiene la propietaria está formando un nacimiento a tamaño real.