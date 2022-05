Disminuyen accidentes viales en cruce de bulevar Juan Alonso de Torres y López Mateos

León Gto.- El cruce del bulevar Juan Alonso de Torres y Adolfo López Mateos, es uno de los cruceros con menos percances viales de la ciudad, esto luego que a la redacción de este medio de comunicación recibiera diversos reportes ciudadanos sobre el conflicto que presenta circular sobre este cruce.

Lo anterior pudimos constatar mediante un recorrido, así como un vox pópuli por las inmediaciones de la zona, donde los vecinos aseguraban que anteriormente si eran muy constantes los choques por alcance, sin embargo, hoy en día la situación ha cambiado, ya que estos percances han disminuido en este lugar.

El Sol de León, recibió en días pasados reportes sobre este crucero, donde indicaban que dicha zona era un lugar complicado debido a los retornos y el flujo de circulación que se presenta sobre todo en horas pico.

Luego del reporte recibido en la redacción de este medio de comunicación, se realizó un recorrido en la zona, donde pudimos constatar sobre el abundante flujo vehícular que circulaba sobre la cinta asfáltica en algunos horarios donde presentaron mayor congestionamiento vial.

“No me ha tocado ver accidentes o choques en este crucero, aunque si antes hubo choques pero ya tiene rato que no se ven estos accidentes”, comentó una mujer que suele vender verduras en el semáforo, misma que omitió su nombre.

Los bulevares resultan un poco complicados de cruzar para los peatones que caminan por ellos, esto debido al poco tiempo del semáforo peatonal, que cuenta con poco tiempo para que las personas crucen seguras.

“Yo paso seguido por aquí para ir a mi trabajo, no me ha tocado ver ningún accidente, si hay tráfico pero no he visto ningún choque aquí o atropellados”, mencionó César Bolaños, quien trabaja por la zona.