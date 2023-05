Día del Maestro 2023: “Enseñanzas diferentes”

León Gto.- Actualmente existen todo tipo de métodos de enseñanza, desde contar cuentos hasta una formación basada en terapias físicas, por lo que en este Día del Maestro, las docentes Gelos Giles y Beatriz Ramírez, compartieron parte de los aprendizajes que obtienen dentro de su profesión.

CUENTACUENTOS

Gelos Giles es directora del grupo de teatro de títeres y cuentacuentos "Arte-Xcuincle", arte para niños; ella recuerda que hace aproximadamente 38 años comenzó a dar clases a alumnos de kinder, donde los instruyó para contar cuentos.

"Yo comencé como maestra de preescolar, los niños a mí me han seguido desde muy joven, desde que era yo niña me han seguido y el hecho de contar historias también se nos ha dado muchísimo, a lo largo de estos 38 años de carrera artística, que ahora digo estamos explotando muchísimo este talento, este amor y fate que tenemos", mencionó.

La maestra Giles cree firmemente que su destino fue contar cuentos, aprender y transmitir sus enseñanzas a través de la técnica de narrar, la cual la ha llevado a ser una de las oradoras más reconocidas de la ciudad de León.

"Como maestro es un orgullo que ellos (los alumnos) se crucen en nuestro camino y nosotros en el de ellos, lo digo como cuentacuentos: el hilo de la vida y el universo nos juntó a todos. Nosotros, en estos días, no tenemos mayor honor que nos reconozcan a nosotros la docencia", mencionó.

Ella relató que es originaria de Puebla, pero el destino y la enseñanza hizo que la ciudad de León fuera su segundo hogar, donde posteriormente encontrará al amor de su vida, quien también se desempeña como maestro, el profesor y titiritero Trinidad Pedret.

"Yo tengo un destino y es precisamente el ayudar a la gente, nos nace, aunque a veces nos metemos demasiado, está mal, el destino nos puso con los niños, pero posteriormente ahora en general con maestros, bibliotecarios, sacerdotes, con los que se prestan, la gente que nos permita entrar en sus vidas y poderles ofrecer este arte, creo que estamos otorgando un tesoro muy grande para ellos, no es para nosotros, los que nos permiten cruzar la vida con ellos, con mucho gusto compartimos, porque no la palabra y el pan", comentó.

Entre las dificultades que la maestra Gelos Giles ve en la docencia es el enseñar a una persona que no está dispuesta a aprender; por otra parte, explicó que lo que más le gusta de su profesión es el contar cuentos, compartir y hablar con la gente.

"Pasamos unos tiempos tremendos en cuestión de pandemia, los maestros tenían un tema de dar una clase a través de una pantalla, ¿cuándo iba a ser eso?, ha sido para ellos muy difícil, el hecho para uno de contar cuentos a través de una pantalla no es lo mismo, es como tener un libro y verlo en pantalla, a tenerlo hojearlo, olerlo; los maestros lo mismo, tener enfrente a los niños no es lo mismo, no es lo mismo regresar al recreo con ese sudor audio en el salón, que regresar al recreo en la pantalla, se necesitan todos los sentidos", recordó.

EDUCACIÓN ESPECIAL PARA NIÑOS ESPECIALES

Por otra parte, la maestra Beatriz Ramírez, originaria de Ciudad de México, platicó para el Sol de León que ella por muchos años impartió clases de secundaria y posteriormente en una escuela para niños especiales, donde lo que más le apasionó fue el instruir a niños.

"Fui maestra de secundaria pública y de niños especiales en APAC

(Asociación Pro Personas Con Parálisis Cerebral), a mí me gustó más la experiencia de trabajar con niños especiales, uno se encariña mucho más, allí era básicamente terapia física como preescolar, en su mayoría eran personas de 6 años hasta 50 años, pero con mentalidad como un niño porque todos ellos tenían parálisis cerebral básica", recordó.

La maestra Beatriz reconoció que hay muchas dificultades dentro de esta forma de enseñanza, como lo es el transporte y las diferentes técnicas que los familiares empleaban para llevar a los estudiantes a la asociación.

"Había mucho niño que, si necesitaba el apoyo en el transporte, principalmente era su problema, transportarlos y sin el apoyo de las ambulancias se limitaba, algunos los llevaban en metro, los cargaban sus papás, pero ya era gente muy pesada", mencionó.

Por último, compartió que una de sus mayores experiencias de tratar a los alumnos con parálisis cerebral es que hay que tener mucha paciencia con ellos y ser amables, además que hay que estar todo el tiempo preparado para enfrentar los ataques epilépticos y saber cómo actuar.