Flores tejidas a crochet: una excelente opción para sorprender a ese ser querido este Día de San Valentín

León, Gto.- Para este Día de San Valentín regala flores que nunca se marchitan hechas a manos y con amor, son detalles como símbolo del amor eterno y las puedes encontrar con los comerciantes de la Leona Vicario.

Isabel Cervantes, expresó que la mejor herencia que le dejó su madre es ser comerciante, oficio con el que ha salido adelante, ha dado para comer y para pagar renta.

“La necesidad fue lo que me hizo hacer las flores de crochet y además porque me gustan las manualidades. Desde niña aprendí sola y a mí no me pagaron clases para aprender pero la misma mentalidad de uno sirvió para perfeccionar mi trabajo porque yo no tengo un patrón para realizar puntadas”, comentó Isabel.

En su mesa cuenta con tulipanes, girasoles, macetitas con flores de diferentes colores y hechuras, rosas, pero también tiene flores en forma de corazón así como ositos, muñequitas y cactus que nacen de su imaginación.

Mientras está en su puesto sigue tejiendo pues tiene la esperanza de terminar con toda su mercancía. Niñas y niños, mujeres y jóvenes se acercan para preguntar el costo de las flores.

En una entretenida plática, Isabel dice que tiene precios muy accesibles no solo porque espera que una persona reciba un regalo hecho de sus manos, sino porque una flor es para la eternidad.

Además, explicó que el costo en comparación con otros negocios y personas es barato porque a ella le gusta cobrar lo justo debido a que no se gasta mucho en material y a ella no le cuesta ningún esfuerzo realizar manualidades ya que cuenta con un don especial.

“Hay personas que tienen patrones, pagan clases. Yo me imaginó las figuras, comienzo a hacerlas y si no me gustan las deshago hasta que me dé el punto. En el caso del material no me llevó mucho”, indicó.

Para finalizar, hizo hincapié que un regaló hecho a mano y de por mexicanos para este 14 de febrero es más significativo a comparación de importados ya que en el detalle se encuentra el amor y trabajo de los artesanos.