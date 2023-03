Detenidos por homicidio de Jair son investigados por más casos: Carlos Zamarripa

Silao, Gto.-El fiscal de Guanajuato, Carlos Zamarripa Aguirre, confirmó que hay ocho personas detenidas imputadas en la desaparición y homicidio del empresario irapuatense, Jair Martínez, y que también se les está investigando por más delitos similares.

Dijo que todos los detenidos son hombres que están involucrados en la desaparición y homicidio de otras personas.

"Todos son hombres y por supuesto que están involucrados en una serie de otras desapariciones de semejante naturaleza y que consecuentemente también estamos actuando por ello. Lo pudimos localizar a través de la investigación con un lugar es donde hemos encontrado en diversos indicios", dijo.

El caso de Jair se dio a conocer el pasado 12 de marzo luego de que sus familiares denunciaron que el hombre de 36 años de edad, dedicado a los negocios, fue secuestrado por un grupo armado.

Una hermana de la víctima denunció por medio de redes sociales que de inmediato dieron aviso a las autoridades donde se encontraba su hermano, pero que actuaron 30 horas más tarde ya cuando los habían asesinado.

El fiscal dijo que la línea de investigación aún no se agota y que se llegará hasta el fondo del caso.

"La línea no se encuentra agotada pero hemos detenido a los responsables de ello y estaremos ejecutando la acción penal para llevar a cabo el proceso correspondiente no solamente por el homicidio de Jair si no por otros delitos más de semejante envergadura2, agregó.

La historia trágica de Jair no sólo ha conmocionado a su familia y a los irapuatenses, sino que se ha dado a conocer en todo el país.