Despiden al padre Javier García Villafaña con misa de cuerpo presente

Salamanca, Gto. (OEM-Informex).- Frailes agustinos despiden con misa al padre García Villafaña, quien fuera privado de su vida el pasado lunes en la carretera a Cuitzeo, en el estado de Michoacán. Durante el transcurso del día su cuerpo arribó a su municipio de origen.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

La tarde de este miércoles, familiares, sacerdocio y fieles religiosos, asistieron a la celebración eucarística de cuerpo presente, dando el último adiós al padre Javier García Villafaña.

La celebración religiosa estuvo presente el obispo auxiliar de Morelia, Don Hércules, quien dijo que “estos acontecimientos se han presentado desde hace tiempo en México, cualquier estamos expuestos a padece este tipo de atentados contra la integridad física; el domingo pasado, el arzobispo de Durango también presentó un atentado, el cual no se concretó; nuestra gente lo vive de manera directa, nosotros no somos la excepción; se debe a una descomposición social pero también las personas hemos perdido los valores morales y espirituales lo que hace que no se detengan ante un semejante”.

Policiaca Asesinan en Michoacán a Fray Javier García Villafaña

El atentado se perpetró el pasado lunes en la carretera de Cuitzeo-Huandacareo, en ataque directo, arrebatándole la vida, dentro de un automóvil, a la altura de la comunidad de Capacho. La Fiscalía General del Estado de Michoacán está llevando a cabo las investigaciones correspondientes ante este homicidio ocurrido en Huandacareo.

“Fue un padre alegre, un padre con el cual podíamos bromear o convivir; tenemos temor, no sólo desde este momento sino toda la vida, el evangelio tenemos que anunciarlo con valentía, y no hay que echarnos para atrás ante esta situación porque no es sólo el temor para nosotros, es el temor para el pueblo que acompañamos quien también sufre la violencia y tenemos que acompañarlos a pesar del temor que pueda suscitarse”, manifestó el padre provincial de San Nicolás Tolentino, Marco Antonio.

En este mismo sentido, el obispo auxiliar de Morelia comentó que “no hemos tomado medidas, porque como personas de fe, desde lo espiritual, nos encomendamos a Dios, pero la gente de las comunidades tiene siempre la atención de cuidar del sacerdote, por eso no tenemos ninguna protección especial para ello; nosotros hemos hecho el bien, y se nos ha regresado en mal, nos sentimos con mucha tristeza, dolor con mucha impotencia, lo que pedimos nosotros es a nuestras autoridades es que se restablezca el estado de derecho y se cumplan las leyes y no haya impunidad”.

Al término de la celebración religiosa, familiares, frailes agustinos acompañaron en el cortejo fúnebre hacia el panteón Villas de la Paz, en donde descansarán los restos del padre Javier García Villafaña.