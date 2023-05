Denuncian “extrañas persecuciones” en los bulevares de León

León, Gto.- Al menos cinco hombres encapuchados a bordo de autos y camionetas y también motociclistas que portan una mochila, de una plataforma digital repartidora de comida, son las características de los presuntos asaltantes que a través de redes sociales, varios automovilistas han señalado en sus testimonios de intentos de robos, por diferentes bulevares de la ciudad.

En los casos, ningún asalto, robo o cualquiera de las intenciones que hayan tenido estos sujetos se han consumado, pero los automovilistas advierten que tengan cuidado al circular en cualquier parte de la ciudad.

Una mujer, comentó que de no ser porque pidió ayuda en una estación de Bomberos, su situación hubiera sido distinta.

"Saliendo de un evento me persiguieron en un auto durante un buen tiempo, eran cuatro o cinco hombres, algo aventaron a mi vehículo, para asustarme, bajarme de la camioneta o secuestrarme, llegue a pedir ayuda a una estación de Bomberos, toqué el claxon y uno de los bomberos salió a ayudarme, pero antes de ello, uno de los sujetos bajó del auto, encapuchado, con una mochila y creí que iba a sacar un arma, iba derecho a mí pero al ver al bombero, se fue", comentó la mujer.

Otro de los testimonios, refieren que le paso algo similar. "Antes de llegar a un restaurante ubicado en el cruce con bulevar Campestre, me di cuenta que me seguía una motocicleta, el hombre traía una mochila de Uber Eats y me dijo que le había pegado a otro carro, me dijo que me parara, pero como eso fue mentira, no le hice caso, seguí manejando y me persiguió hice una llamada a la policía y a mi esposo, él también hizo como que llamaba a alguien, manejé hasta mi fraccionamiento hasta que dejó de seguirme".

En el bulevar Insurgentes, también han sucedido los intentos de asalto, un hombre comentó que a la altura de la antorcha. "Cinco hombres nos comenzaron a seguir, íbamos mi novio y yo, los dejamos que avanzaran y los mismos coches que iban detrás de ellos, los hicieron avanzar".

Pero no sólo en las orillas de la ciudad, se han registrado estos intentos de asalto, en la zona urbana, céntrica, precisamente en las inmediaciones de la Clínica T1 del IMSS, en pleno bulevar Adolfo López Mateos, los automovilistas también han sido víctimas de la inseguridad.

"Me siguieron dos motos, con hombres con cascos polarizados y chamarras gruesas oscuras en el Malecón, empezando el puente de la clínica, uno se me emparejo y empezó a manotear de manera agresiva y con palabras altisonantes me pedía que me parara, me siguieron hasta la Calzada, donde había mucho tráfico, me quebraron el espejo retrovisor y se fueron".