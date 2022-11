Denuncia PAN estatal promoción política anticipada

El Partido Acción Nacional en Guanajuato dio a conocer que ya se tiene una denuncia por actos de precampaña y campaña anticipada, promoción personalizada y violación al principio de imparcialidad por parte de Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard.

“La Consejería Jurídica del Comité Directivo Estatal tenemos ya denunciadas, 40 bardas, cuatro espectaculares, 20 lonas que se tienen en todo el Estado (de Claudia Sheinbaum), por supuesto que hay más, pero ya estas son con oficialía electoral es decir, acudimos ante el INE ante el IEEG para que vía la oficialía electoral constataran la presencia de estas bardas, estas lonas estos espectaculares, derivado de esto, nosotros ya tenemos presentada la queja y denunciada a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México”, señaló el presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, Eduardo López Mares.

El titular del PAN Estatal aseguró que la denuncia se interpuso luego que Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México se adelantará a la contienda electoral, lo que se traduce en una violación de leyes que rigen el sistema democratico del país.

“Para nosotros nos queda más que claro que Morena y sus militantes no les importa la democracia, a Morena y a la Jefa de Gobierno no le importa cumplir las leyes y por supuesto tampoco le interesa que haya una contienda limpia, pero aquí desde el PAN Guanajuato les decimos también muy fuerte que: no vamos a dejar que se sigan burlando de las leyes, que no vamos a dejar que se sigan burlando de las autoridades electorales, porque aquí en Guanajuato sí le sabemos (...), se tiene que cumplir con el Estado derecho, se tiene que respetar el Estado Libre y auténtico de las y los ciudadanos, y por supuesto le vamos a dar seguimiento a estas denuncias con la intención de que se dé un juego limpio para el próximo proceso del 2024”, mencionó López Mares.

Sobre las denuncias, estas se presentaron la última semana de agosto, el 3 de noviembre y otra más el 9 de noviembre, estas ante el Instituto Nacional Electoral, donde también se encuentra un expediente de denuncia contra Marcelo Ebrard, Secretario de Relaciones Exteriores de México.

“Ya se presentaron las denuncias, las quejas ante, el Instituto Nacional Electoral únicamente estamos en espera de que se dé el debido proceso, pues para que se sancione y sobre todo, nosotros lo que estamos pidiendo es que se respete la ley, que se respeten las las reglas electorales y esperamos que la autoridad electoral, con firmeza, emita una sanción, porque vemos por todas partes propaganda”, indicó.

Por último, señaló que personajes como Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard se encuentran “paseando” por todo el país, realizando promoción política, ya que estos no están abordando los temas de lleno de la agenda nacional.