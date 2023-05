Demanda SINTTIA a GM avisar con tiempo sobre paros técnicos

Alejandra Morales Reynoso, secretaria técnica del Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Industria Automotriz (SINTTIA), dijo que el problema de paro de producción de vehículos por falta de microcomponentes ha ocasionado que empresas como General Motors en Silao realicen suspensión de labores de último momento y que éstos no le sean pagados a sus colaboradores.

En entrevista con la Organización Editorial Mexicana, Alejandra Morales Reynoso reconoció que la problemática mundial de la falta de microchips han puesto “contra las cuerdas” a las empresas armadoras, sin embargo, éstas no han tomado sus debidas precauciones para proyectar o prever más paros durante el año y que esto no perjudique al trabajador.

Resaltó que hace falta una mayor comunicación para que se puedan buscar opciones que beneficien el desarrollo de la empresa, pues aseguró que la planta da información parcial sobre tiempos y jornadas, lo que genera incertidumbre entre los empleados.





Les pagan 55% de su sueldo y no el 80%.





La secretaria técnica del Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Industria Automotriz dijo que, además, los paros técnicos ocasionan que su sueldo baje, pues los días que se para la producción éstos sólo reciben el 55% su salario por día y no el 80%, como en otras empresas, lo que genera que más personas opten por salirse de laborar para buscar otra fuente de empleo.

“Simplemente no hay comunicación alguna, hay ocasiones que nos avisan, si bien nos va hasta un día antes, pero se han dado los casos que nuestros compañeros ya van con rumbo a sus espacios de trabajo y les son notificados de que habrá un paro y no sólo es eso, el tema es que la gente no puede buscar otra forma de obtener recursos, los cuales muchas veces son necesarios, pues el pago por estos días es de sólo el 55%”, mencionó.

Aseguró que el no contemplar la falta de éste y otros componentes esenciales para la construcción de vehículos, podrían ocasionar el colapso de trabajadores de la industria automotriz.









“Deberían estar un poco más programados, pues a veces son un día o se da el caso que hasta horas antes es cuando nos han dado aviso, lo que genera que el empleado no se sienta a gusto y prefiera cortar su relación con la empresa. en búsqueda de una mejor opción”.