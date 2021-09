Deben permanecer protocolos sanitarios en empresas automotrices: Diego Sinhue

Los protocolos sanitarios que han emprendido las empresas del sector automotriz deben permanecer de forma permanente, en primera para proteger la salud de las y los trabajadores de estas fábricas, y en segunda, porque estos protocolos han permitido producir lo mismo o hasta más que antes de la contingencia, pero con menor movilidad, así como con menos contaminación.

Así lo manifestó el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, durante su participación en el panel Desarrollo Sustentable y Formación Profesional en el Sector Automotriz, realizado en Munich, Alemania, en donde dijo que el estado está comprometido con una agenda ambiental estatal y por ello dijo que tiene una alianza con la Sociedad Alemana de Cooperación Internacional (GIZ), para aplicar protocolos ambientales para reducir las emisiones y la huella de carbono en el estado.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local Van por sumar empresas a la Industria 4.0 en Guanajuato

En ese panel, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo comentó que la pandemia de Covid-19 no ha sido un problema para las empresas del sector automotriz de Guanajuato, puesto que han aplicado protocolos muy estrictos y profesionales que han evitado contagios masivos dentro de los centros de trabajo, pero también han permitido que la producción no se haya visto mermada, a pesar de que muchas fábricas aún no tienen al total de sus trabajadores de forma presencial.

“Nosotros hemos revisado los protocolos en el sector automotriz y han sido de los sectores más profesionales, porque los protocolos sanitarios han sido muy estrictos y han sido muy buenos”.

“Guanajuato tiene siete OEMs, es el estado que tiene más plantas automotrices en México, entonces hemos trabajado muy de cerca con el Clúster Automotriz de Guanajuato, precisamente para que esos protocolos se queden y que se han juntado con dos temas que hemos tocado como importantes: el tema de cero emisiones de carbono con el tema de postpandemia”.

“¿A qué me refiero con esto? Creo que Guanajuato y México tienen la oportunidad de ofrecer una logística importante y una cercanía a estas OEMs, a estas empresas y poder generar esa proveeduría y una logística que nos permita menos movilidad y por ende dos cosas positivas: menos impacto en la huella de carbono y segundo, tener la posibilidad de que la gente se traslade menos ante estos temas de pandemia”, señaló el mandatario estatal durante su intervención.

Queremos que #GTO reciba inversiones, que crezca y produzca pero que cuide el medio ambiente, por eso en Munich🇩🇪, participamos en el Panel del Desarrollo Sustentable y Formación Profesional en el Sector Automotriz, donde hablamos de la alianza entre @M_AmbienteGto y @GIZMexico. pic.twitter.com/stgAsgiOhs — Diego Sinhue Rodríguez Vallejo (@diegosinhue) September 10, 2021

Automotriz, sector comprometido con el medio ambiente

Diego Sinhue Rodríguez Vallejo explicó que las empresas del sector automotriz son de las más comprometidas por el medio ambiente, pero a la par destacó que en el estado hay una estrategia ambiental que la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial ha manejado en conjunto con la Sociedad Alemana de Cooperación Internacional denominada Impulso a la Sustentabilidad Energética y la cual incluso fue ganadora en una convocatoria llamada Cuantificación de Beneficios Sociales, promovida por la propia GIZ, por las acciones de producción y sustentabilidad.

“Nosotros queremos ser un estado que reciba inversiones, que crezca, que produzca pero que también sea un estado que cuide al medio ambiente, que aporte a mejorar el ambiente”.

“(…) Para nosotros el tema de sustentabilidad va de la mano con los temas de energía renovable, del acompañamiento que tenemos que dar a las empresas, para que a través de la producción podamos generar ingresos que no dejen huella en nuestro planeta”.

El Gobernador de Guanajuato aprovechó para señalar que en Guanajuato se está impulsando fuertemente el uso de tecnologías limpias, una de las demandas del sector a nivel internacional y que incluso está dentro de la cláusulas del TMEC, por lo que las empresas que están en el estado tienen esa visión de cumplir con ello para seguir exportando hacia el mercado Norteamericano.