Dispuesto para la trinchera en la que me necesiten: Daniel Díaz Martínez

Irapuato, Gto.- “Yo espero que el trabajo que hemos hecho en la Secretaría de Salud nos posicione entre los elegibles para seguir trabajando”. Así respondió el secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez, luego de ser cuestionado sobre si mantiene sus aspiraciones políticas de cara a 2024.

En entrevista durante su visita a Irapuato, Daniel Díaz Martínez dijo que mientras no haya definiciones de género en el proceso para elegir a las y los candidatos por parte del Partido Acción Nacional en el estado, él se mantiene a la expectativa, pero realizando su trabajo como secretario de Salud, para seguir manteniendo al estado como un referente nacional en atención médica para sus habitantes.

No obstante, dijo que él está en la disposición de abonar desde la trinchera que sea, por lo que señaló que si el partido lo toma en cuenta, él abonará, lo mismo que si se le solicita que continúe en el gabinete estatal para el próximo sexenio, él está en la disposición de abonar al proyecto que sea solicitado.

“Primero tiene que haber la definición de género, no nos vamos a desgastar en cosas que no están definidas, mientras nosotros tengamos esta responsabilidad de atender los temas de la Secretaría de Salud, que es en lo que estamos totalmente concentrados; una vez que haya esa definición, yo lo he dicho, con mucho respeto, estamos puestos, pero hoy yo tengo una gran responsabilidad y vamos a seguir trabajando en ello, esperando los tiempos y las definiciones”, afirmó.

A pregunta expresa sobre si mantiene su interés por alguna candidatura, Daniel Díaz Martínez dijo que él acudirá a donde sea llamado en 2024.

“Todavía mantengo el interés de seguir participando, de seguir colaborando desde alguna trinchera, a mí me encanta el tema de salud y tenemos un extraordinario equipo, hemos avanzado mucho, hay logros y se le reconoce a la Secretaría de Salud el trabajo”.

Además, dijo que en caso de no ser considerado, no será un tema que le preocupe, pues dijo que continuaría su labor como médico cirujano e incluso señaló que se iría satisfecho por haber servido ocho años como secretario de Salud y 21 años en la secretaría de Salud; sin embargo, reiteró que él está en la disposición de ayudar en la trinchera que se lo soliciten.

