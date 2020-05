Da positivo Ricardo Sheffield a coronavirus

El guanajuatense Ricardo Sheffield Padilla, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), anunció que dio positivo a la prueba que se hizo de coronavirus, por lo cual ha aplicado el protocolo de aislamiento para este tipo de casos.

Les comparto que salí positivo de coronavirus, la prueba me la hice el martes pasado, pero hoy por la tarde me dió aviso el laboratorio. Ya estoy en comunicación con el doctor @HLGatell y estaré atendiendo las recomendaciones médicas. — Ricardo Sheffield (@SheffieldGto) May 2, 2020

A través de su cuenta de Twitter, Ricardo Sheffield Padilla escribió que fue el martes cuando se hizo la prueba y apenas este sábado tuvo los resultados.

“Les comparto que salí positivo de coronavirus, la prueba me la hice el martes pasado, pero hoy por la tarde me dió aviso el laboratorio. Ya estoy en comunicación con el doctor @HLGatell y estaré atendiendo las recomendaciones médicas” (sic), escribió el guanajuatense a través de su cuenta de Twitter.

Apenas el lunes pasado, un día antes de que se realizó la prueba para la detección de Covid-19, Ricardo Sheffield estuvo en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador junto con la titular de la Secretaría del Trabajo, Luisa María Alcalde Luján.

Hasta el momento no ha sido informado si el equipo cercano de Ricardo Sheffield, la Secretaria del Trabajo o el propio Andrés Manuel López Obrador serán puestos en aislamiento preventivo, tras esta situación.