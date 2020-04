Cumple CIO 40 años con propuestas para enfrentar la pandemia

León, Guanajuato.- Este sábado, el Centro de Investigaciones en Óptica, A.C. (CIO), cumple 40 años de quehacer científico. Hace cuatro década se creó como una Asociación Civil, con sede en el municipio de León.

Actualmente cuenta con una plantilla de 194 personas, de las cuales, 57 son investigadores liderados por el director Rafael Espinosa Luna.

APORTACIÓN DURANTE LA PANDEMIA

Desde el mes pasado el Centro ha estado colaborando con grupos de Coordinación del CONACYT, en una propuesta para enfrentar la problemática de salud por el Covid-19, por lo que dos de sus proyectos más recientes son la propuesta e innovación de dos ventiladores mecánicos invasivos (uno 100% CIO y otro en colaboración con la Universidad de Marburg-Alemania), para que logren cumplir con ciertas especificaciones biotecnológicas y médicas que exige la Cofepris, para su uso en humanos.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local Se registra un caso más de contagio comunitario por coronavirus en León

De manera paralela, el personal del CIO, tiene al menos otras cuatro propuestas: Desarrollo de Microdispositivo para pruebas serológicas de Covid-19 (en colaboración con CINVESTAV y CICY), Detección de propagación de micropartículas de saliva, Desarrollo e implementación de un sistema de monitoreo de temperatura poblacional, Sanitización de aire, superficies y objetos por luz UV.

MISIÓN

El CIO basa sus investigaciones en once áreas estratégicas de investigación: 1. Fibras ópticas y láseres 2. Ingeniería óptica 3. Nanofotónica y biofotónica 4. Óptica no lineal 5. Pruebas ópticas no destructivas 6. Visión robótica e inteligencia artificial 7. Optomecatrónica 8. Óptica cuántica 9. Energías renovables 10. Procesamiento de materiales 11. Almacenamiento de energía basada en Litio (nueva).

Dentro del marco de la nueva política de Ciencia, Tecnología e Innovación que impulsa el CONACYT, se alinea a los ejes de acción que los Programas Nacionales Estratégicos buscan desarrollar en las áreas de Ciudades Sustentables, Desarrollo Industrial y Toxicidades y Transición Energética.

INFRAESTRUCTURA

El Centro alberga 50 laboratorios y se han realizado cerca de 200 proyectos tecnológicos con empresas e instituciones. Más de 550 estudiantes han obtenido el grado en la institución: Alrededor de 40% a nivel Doctorado y el resto a nivel Maestría.

Entre los desarrollos y proyectos más exitosos y recientes del CIO se encuentran: Equipo de fototerapia para ictericia neonatal, Equipo de diagnóstico temprano de pie diabético mediante Terahertz, Cámara de fondo de ojo y topógrafo corneal, Parche para la detección de radiación UV, Celdas solares de nueva generación (orgánicas, híbridas, QDs), Concentrador solar para calentamiento de agua en unidades habitacionales, Láser de fibra de alta potencia, Interferometría dinámica de fluidos (detección de contaminantes y propiedades), Sistemas de seguridad en máquinas de fabricación de calzado, Sistema para evaluar las dimensiones y el desempeño óptico de piezas plásticas para focos automotrices y el Diseño y construcción de una cámara de fondo de ojo.