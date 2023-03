Conoce al creador de los Judas que se queman

León, Gto.- Carlos Alberto Valadez Zúñiga, un joven de 31 años de edad , vecino del Barrio de Santiago es el creador de los Judas que se queman en la esquina de la “La Llamarada”, una tradición que cumplirá 108 años y que reúne a docenas de familias y turistas, el próximo domingo 9 de abril.

A la edad de 12 años hizo su primer Judas y aunque no era tan bonito a los vecinos les encantó y a partir de ese momento se convirtió en artesano y elabora los personajes que son quemados cada domingo de Resurrección.

“Como soy de esta zona, yo inicie por medio de un tío que me encargó un Judas y nadie sabía que me dedicaba a elaborarlos. Me dijo que hiciera uno, mi sorpresa fue que ese Judas fue el último en quemar, cuando por lo regular lleva más pólvora”, comentó.

“El que yo hice nada que ver con los monos que les hicieron, el mío estaba feo, pero vieron como estaba hecho y al momento de tronarlo los encargados se quedaron impactados porque no sabían quién lo había hecho, ya al final cuando supieron que lo hizo el famoso “Mácala”, añadió.

De acuerdo a Carlos, por el momento se realizarán siete Judas de aproximadamente dos metros de altura, los personajes que destaca es el presidente Andrés Manuel López Obrador, una cruz que nunca falta, un diablo, así como tres vecinos que fallecieron este año y otro más que no se reveló la identidad, pero se presume que será la alcaldesa de la ciudad.

“Este año van siete Judas, una cruz que nunca falta, Andrés Manuel, un diablo quemaran tres vecinos que se nos adelantaron, pero es un homenaje hacia ellos debido a que eran fieles a la tradición, uno es un luchador de nombre Rodolfo Galindo, a “Cacho” y Miguel Ángel”.

Para poder “quemar” a los vecinos, primero se les pide una autorización y una vez que acceden, trabaja en su elaboración. Está hermosa tradición no sería posible sin la cooperación de los vecinos, patrocinadores, taxistas y choferes de camiones urbanos que hace posible que la fiesta se realice.

“Una vez hubo una vecina que quemamos sin su autorización y nos dijo que nos iba a demandar, una vez periodistas le preguntaron a la alcaldesa de ese tiempo, Bárbara Botello si no se enojó porque la quemaron, a lo que respondió que, al contrario, para ella era un placer ser parte de las tradiciones, desde ese día la vecina dejó de amenazarnos”, platicó.

El “Macala” como es conocido, platicó que para la elaboración de los Judas tarda de 3 a 4 días, primero se tiene que cortar el carrizo, rajarlo, en caso de que este en color verde, se debe dejar secar hasta que llegue en color amarillo, después se hace el mono.

Una vez teniendo la silueta se comienza con colocar los cohetes y a mechar, después el forrado y dependiendo del personaje empiezan con las características lo más parecido a las personas luego se pinta, se seca y queda listo.

Recordó que llegan visitantes de diversas partes de México y visitantes de Estados Unidos solo para presenciar la tradición, como no se les tiene permitido una fiesta, mientras el Judas se enciende hay música, las personas beben y bailan, una vez finalizada la quema algunos ingresan al bar “La llamarada” y otros regresan a sus hogares.

También, recordó que se le conoce a la esquina de "La Llamarada" porque hay un bar con el mismo nombre, aunque otros vecinos dicen que antes había un terreno que en la que se encendía una llamarada.